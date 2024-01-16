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Стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей

Стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей Фото: https://t.me/rogov24
Российский стилист Александр Рогов назвал шапки-ушанки самым модным трендом сезона, сообщает Zakon.kz

"Главные шапки этой зимы - это шапки-ушанки! Тренд SLAVIC GIRL и SLAVIC BOY с нами, похоже, надолго", - написал Рогов в личном Telegram-канале.

Он также отметил, что этот головной убор будет в тренде и зимой 2024-2025.

Эксперт моды в качестве примера опубликовал серию снимков.

Ранее стилисты рассказали о самом смелом зимнем тренде в одежде.

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