Стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей

Российский стилист Александр Рогов назвал шапки-ушанки самым модным трендом сезона, сообщает Zakon.kz

"Главные шапки этой зимы - это шапки-ушанки! Тренд SLAVIC GIRL и SLAVIC BOY с нами, похоже, надолго", - написал Рогов в личном Telegram-канале.

Он также отметил, что этот головной убор будет в тренде и зимой 2024-2025.

Эксперт моды в качестве примера опубликовал серию снимков.

Ранее стилисты рассказали о самом смелом зимнем тренде в одежде.