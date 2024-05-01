Сила в упорстве: гороскоп для всех знаков на 1 мая

Астрологи выпустили гороскоп для представителей всех знаков зодиака на среду, 1 мая. Какие изменения могут вас ожидать в жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Овна, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Овен встретится, вопросы, которые ему придется решать, ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Овном на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Овна свежую струю.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко относиться к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Тельцу удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Тельцу как никогда.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня время работает против Близнецов: весь день они способны опаздывать куда-то. Ощущение, что они бегут, но не успевают, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Близнецам сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и они все успеют... Но, скорее всего, это будет самообман. Причина же этого проста – ваша собственная неорганизованность и импульсивность. Такой уж сегодня день...

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина. А вот накалить атмосферу споры сегодня способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Рака на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Раку потребуется немало времени, нервов и сил. Гораздо лучше направить свою взрывную энергию на что-нибудь полезное и позитивное, в этом случае звезды обещают вам очень серьезный успех.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Льва: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Льву сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева не будет настроена на трудовые подвиги. Наоборот, она может чувствовать упадок сил и даже срочные дела будет склонна делать небрежно. День пройдет у нее под девизом: "Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра". Так что если у Девы есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из нее сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ей не помешает.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам будет непросто войти в нормальный ритм, но если им все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно. Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Весам с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Весам преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный. А еще лучше – потратить день на общение с интересными людьми. Сегодня высока вероятность завести не только интересное, но и полезное знакомство.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня в делах Скорпион будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!". Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Скорпиону сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Скорпион придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Скорпиона это получится лучше.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрельцу, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Впрочем, окружающие и сами будут сторониться вашей активности, далеко не всегда уместной. Увы, ваш излишний трудовой энтузиазм сегодня не принесет большой пользы никому, обернувшись только ненужной суетой и хаосом. Что ж, раз уж все равно так получилось, Стрельцу будет лучше потратить этот день на себя самого и по возможности не браться за большие и ответственные проекты. Лучше уж просто отдохнуть, чем наломать полный кузов дров. Куда потом девать эти дрова?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Козерогу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Козерогу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам, то есть весьма далеки от того, что диктует реальность. В такие дни хорошо отдыхать или медитировать, но уж никак не претворять свои идеи в жизнь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня лучшим режимом, в котором Водолей сможет существовать, будет авральный. Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Водолей сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Водолея работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы рискуют что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам быть собранными и внимательными, несмотря на то, что день их к этому, увы, совершенно не склоняет.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.