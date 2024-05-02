Пляжный отдых: лучшие направления для весеннего релакса

Ответ на вопрос: куда поехать отдохнуть в мае, очень прост – многие страны с известными по всему миру пляжами уже открыли сезон. Zakon.kz составил список лучших мест для любителей пляжного отдыха и релакса.

Кипр: остров Венеры и Аполлона

Остров Кипр считается идеальным местом для пляжного отдыха в мае. Температура воздуха колеблется от + 23 до + 28°C, а температура воды в море – около +23°C. Еще не очень жарко и можно все время проводить на пляже, где для туристов доступны все самые популярные водные виды развлечений и спорта: дайвинг, виндсерфинг, парасейлинг, катание на бананах и прочие аттракционы. Пляжи Кипра знамениты своим мельчайшим золотистым песком, создающим комфортное пребывание на берегу моря. К слову, отели предоставляют своим постояльцам скидки на лежаки и зонты, что позволяет немного сэкономить на отдыхе. Но Кипр – это не только роскошные пляжи, остров – колыбель древнегреческой цивилизации. Поэтому здесь приятно проводить досуг вдали от пляжей, обходя один за другим древнейшие памятники археологии. К слову, знаменитые курорты Пафоса, Лимассола или Айя-Напы в мае пользуются большой популярностью, поэтому лучше поспешить забронировать место в отеле.





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Остров Крит: край богов и героев

Еще один остров, входящий в список самых популярных в мире мест для пляжного отдыха. Крит расположен на юге Греции, и температура воздуха здесь немного выше, чем на континентальной части страны. В мае температура находится в пределах от +20 до +27°C, и чем ближе к концу месяца, тем она выше. Температура воды в Средиземном море прогревается до +21°C, что позволяет наслаждаться пребыванием на пляже в полной мере. Пляжи Крита известны своей чистотой и большим выбором водных видов спорта и развлечений: дайвинг, виндсерфинг, снорклинг и другие забавы, не требующие большой физической подготовки. История острова Крит – это история древней Греции, поэтому у туристов, помимо пляжного досуга, существует отличная возможность посетить известные во всем мире места: Кносский дворец, Самарийское ущелье, город Ханья и полуостров Спиналонга.

Египет: земля фараонов и пирамид

Казахстанцы давно полюбили пляжи этой африканской страны. Май – последний месяц, после которого в Египте наступает жара. Пока температура воздуха днем колеблется в пределах от +25 до +30°C, температура воды в море – от +24 до +26°C. У пляжного отдыха в Египте есть много плюсов: разумные цены на проживание, многие отели работают по системе "все включено", золотистый песок на пляжах идеален, а море теплое. Пляжи самых популярных курортов Египта – Хургады и Шарм-эш-Шейха – предлагают туристам множество развлечений на воде: морские прогулки на яхте или катере, дайвинг, снорклинг и водные аттракционы. Дайверов всего мира привлекают в эти места красота коралловых рифов Красного моря. Любители экзотики и древности смогут посетить захоронения фараонов – пирамиды в Гизе, Карнакский храма в Луксоре, а также поехать на экскурсию в древний город Теба и храм Абу-Симбел. Другая популярная достопримечательность в Египте – местные базары с роскошными развалами, наполненными восточными одеждами, посудой, утварью, коврами, фруктами, специями и сладостями.





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Тунис: скрытые сокровища Северной Африки

Пляжи на побережье Средиземного моря – излюбленное место отдыха туристов со всего мира. Тунис иногда еще называют страной вечного лета, и в мае здесь стоит комфортная температура от +22 до +28°C. Море прогревается до +22°C. Протяженность пляжной линии составляет около 1200 км. Всего на побережье разбито более десятка знаменитых пляжей, лучшими из которых считаются пляжи возле Джербы, Махдии, Ямин Хаммамета и Сусса. Путешественники ценят их за приятный золотистый песок, хорошее дно, удобный подход к воде и отменный сервис местных отелей. Список водных развлечений, помимо традиционных катаний на бананах или виндсерфинга, включает подводную рыбалку или прогулку по морю на яхте. Помимо пляжного отдыха, Тунис предлагает своим гостям экзотические прогулки на верблюдах по пустыне Сахаре, а также посещение развалин древнего Карфагена. К слову, Ясмин Хаммамет относится к местам отдыха для VIP-клиентов, где у пристани можно увидеть их яхты, а роскошь отелей поражает.

Мальдивы и Бали: тропический рай на Земле

В мае заканчивается пора дождей на Мальдивах и Бали, и туристы снова могут наслаждаться белоснежным песком на пляжах и бирюзовым цветом воды этих удивительных мест. Температура в это время достаточно комфортна: на Мальдивах воздух прогревается до +30, а на Бали – от +28 до +32°C. Температура воды на Мальдивах порою может прогреваться до +30, а на Бали – до +28°C. Туристы найдут для себя любой вид отдыха: от наслаждения теплой негой на побережье Индийского океана до интересных экскурсий по культовым местам. Популярные среди путешественников места на Бали: парт Бали-Барат, Обезьяний лес, или храмовый комплекс Пура-Бесаки, называемый также Матерь храмов, и т. д.





Фото: freepik

Но наибольший восторг среди туристов все же вызывает уникальная красота пляжей Бали и Мальдив: белоснежный нежнейший песок, пальмы и бирюзовая вода Индийского океана. Естественно, что гостям отели предлагают все популярные виды водных развлечений: подводное плавание с аквалангом, серфинг, катание на яхтах и др.

