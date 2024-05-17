Пляжный отдых: что делать, если сгорел на солнце и когда можно снова купаться

В мае по всему миру доступно множество мест для пляжного отдыха. Путешественники, забыв об осторожности, бросаются в объятия моря и солнца, получая солнечные ожоги. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, как справиться с проблемой и каких ошибок не стоит совершать.

Медицина расценивает солнечный ожог кожи как воспалительную реакцию организма на длительное и/или интенсивное воздействие ультрафиолетовых лучей. Поэтому в своих рекомендациях они исходят из научных обоснований, а не досужих размышлений.



Если обгорел на солнце: 6 рекомендаций

Врачи расценивают солнечными ожогами любые состояния: от незначительного покраснения до ярко-красного окраса кожи и волдырей. Для них разница состоит только в степени поражения кожи. Тем не менее общие рекомендации для всех, кто обгорел на солнце, имеются.

Охлаждение

В первую очередь врачи рекомендуют охладить место ожога. Лучше использовать для этого охлаждающий компресс из влажного полотенца или салфетки. Это позволит уменьшить болезненные ощущения и снизит температуру кожи. Другой вариант – принять прохладный душ с небольшим напором воды, чтобы не травмировать пораженные участки.

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Увлажнение



Второй и обязательный этап – увлажнение. Многие знают о традиции использовать для этих целей сметану, но сейчас в аптеках продуются специальные крема, которые превосходят ее действие многократно. После нанесения они не только увлажняют, но и успокаивают кожу, снимают зуд и "сбивают" температуру. Если получен сильный солнечный ожог, то лучше взять средства с гидрокортизоном. Если покраснение менее выражено, то подойдут крема с алоэ вера или пантенолом. Средства от солнечных ожогов, помимо крема, выпускаются в различной форме. Лучше использовать эмульсию, пенку или спрей, чтобы лишний раз не касаться болезненных участков. В некоторых особо тяжелых ситуациях необходимо будет обратиться к врачу-дерматологу, который уже назначит лекарственные мази.

Изменить питьевой режим

Восполнить потерю влаги организмом из-за ожога поможет также питьевой режим. Врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Чай, кофе и соки не в счет.

Ограничение

Если человек обгорел на солнце, то ему лучше воздержаться от пребывания на пляже в этот день. В течение нескольких последующих дней, в зависимости от степени поражения кожи, следует избегать прямых солнечных лучей. Если получен сильный ожог, то лучше остаться в номере, иначе можно получить тяжелую травму кожи.

Солнцезащитный крем

Правильнее сказать, что при выходе на улицу необходимо защитить все тело от прямых солнечных лучей. Одежда должны быть легкой и свободной, не травмирующей пораженные участки кожи, рукав длинный. Обязательно использовать солнцезащитный крем на все открытые участки тела, уровень защиты должен быть не ниже SPF-30. Особое внимание нужно обратить людям с чувствительной кожей – им рекомендуется применять солнцезащитные крема на минеральной основе. Хорошо, если средства будут водостойкими или широкого спектра применения.

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Восстановление

На этом этапе, при возвращении с отдыха, необходимо обратиться к косметологу или врачу дерматологу за консультацией. Возможно, понадобятся дополнительные восстановительные процедуры. Особенно, если от избыточного пребывания на солнце пострадало лицо.

Чего нельзя делать при солнечных ожогах

Медики считают солнечными ожогами любое поражение кожи от солнца, поэтому любые действия, которые могут усугубить ситуацию, неприемлемы.

Шок от холода

Случается, что вместо мягкого охлаждения влажным холодным полотенцем человек решает использовать кубики льда или замороженное мясо. В результате кожа может получить повторный ожог, но уже от холода. По словам врачей, длительное глубокое воздействие на кожу холодом может привести к гибели клеток кожи. Поэтому процедура охлаждения должна быть деликатной, холод может прикладываться на пару-тройку минут, и затем столько же времени кожа должна отдыхать.

Косметика

Если человек обгорел на солнце, то ему лучше отказаться на время от привычной косметики для ухода и макияжа. Объясняется это тем, что в состав многих средств входят компоненты, способные негативно повлиять на пострадавшую от ожога кожу. Первым из таковых врачи называют ретинол. Полезный в холодный сезон, весной и летом компонент способен вызвать пигментацию. Под запретом также использование скрабов и пилингов. Средства для отшелушивания кожи в обычной жизни хорошо влияют на эпидермис, помогая регенерации кожи. Но при солнечных ожогах они, напротив, будут кожу травмировать.

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Народные средства

Медики считают, что при солнечном ожоге лучше отказаться от любых народных средств, так как из-за воспаления кожа может отреагировать аллергическими реакциями. Сметана, кефир, простокваши также не кажутся им подходящими средствами, так как в них содержится молочная кислота, а любая кислота в таком состоянии для кожи вредна. Из-за высокой жирности кожа так же теряет способность "дышать", отчего ожог становится глубже.

Мыло, спирт и вазелин

Если человек обгорел на солнце, то ему лучше отказаться от любых активных средств. Мыло сушит даже здоровую кожу, а в случае с ожогом сухость, раздражение и зуд только усилятся. Вазелин, сливочное масло, облепиховое и оливковые масла также не улучшат состояние кожи при ожоге. При нанесении они образуют тонкую пленку, которая создает эффект парника. Спирт сильно высушивает кожу, из-за чего боль, раздражение и зуд только усиливаются.

Когда можно купаться

Ответ на вопрос зависит от степени поражения кожи. Если ожог несильный, то достаточно воздержаться от купания в море (озере, океане, речке и т.д.) в течение нескольких дней. А затем использовать солнцезащитный крем с высоким SPF или купаться в футболке/рубашке, чтобы спина и руки были закрыты.

Если солнечный ожог сильный, имеются волдыри, то придется отказаться от купания до тех пор, пока пораженный участок кожи не заживет. Объясняется это тем, что повторный ожог приведет к глубокому поражению кожи. Второй момент – высока вероятность занесения инфекции.