Лайфхаки студентам и школьникам: как подготовиться к успешной сдаче экзаменов и ЕНТ

Казахстанские школьники сейчас озадачены сдачей ЕНТ. Тем временем студенты активно готовятся к экзаменам. Но сосредоточиться на подготовке удается не всем, многие отвлекаются на посторонние дела. Как сконцентрировать внимание и ничего не упустить перед важным днем – в материале Zakon.kz.

Экзамены всегда вызывают волнение у школьников, особенно те, которые влияют на дальнейшее обучение. Успех зависит не от везения, а от того, насколько грамотно готовиться, считают педагоги. Полагаться на удачу и расположение звезд – значит рисковать своим будущим. А вот четкая стратегия придает уверенности и снижает стресс.

Фокус внимания

Заниматься одним и тем же делом длительное время – нелегкая задача для молодежи. Выпускница 11 класса алматинской школы Маргарита последние две недели готовится к ЕНТ максимально усердно. Пройти тестирование она должна в конце мая. Школьница признается: подготовка дается нелегко.

"Не знаю, как готовились наши родители, но сейчас у нас слишком много отвлекающих факторов. Мне вообще тяжело сосредоточиться, а когда кто-то или что-то отвлекает, еще сложнее. Рука так и тянется обновить ленту в Instagram, посмотреть любимых блогеров в TikTok, почитать, что пишут в мессенджерах. В итоге в голове мало что остается. А когда тестирование на носу, ситуация становится критической. Стараюсь оставлять смартфон в другой комнате, закрываю к себе дверь и концентрируюсь наедине. Но, посидев несколько часов, я чувствую, что меня клонит в сон – и это бесит", – отметила выпускница.

Чтобы подготовка была эффективной, надо прежде всего выстроить правильный режим, он поможет фокусировать внимание, уверены педагоги. Рекомендуется сначала выспаться, умыться и позавтракать. Организм проснется, мозг получит "топливо" и запустит умственную деятельность. Сытый желудок не будет отвлекать мыслями о еде.

Не менее важно создать комфорт в рабочей обстановке: очистить стол от лишних вещей, направить свет настольной лампы на учебники или конспекты, поставить рядом бутылку с водой. Для лучшего восприятия информации репетиторы применяют разные методы.

Техника Pomodoro

"Одной из самых популярных считается техника Pomodoro, в просторечии – методика "Помидора". Ее суть такова: учащийся работает 25 минут, сосредоточившись на задаче или на запоминании материала, а затем пять минут отдыхает. После четырех подходов делается длинный перерыв – порядка двух часов. Можно поесть, попить чай, выйти на балкон или на улицу, подышать свежим воздухом, а потом продолжить занятие. Этот метод позволяет делить подготовку на блоки и сохранять внимание", – рассказал учитель-репетитор по физике Равиль Ибрагим.

Важно избавиться от отвлекающих факторов, устранить шум, который может помешать: выключить телевизор и музыку, отключить уведомления на телефоне, активировать беззвучный режим.

Специалисты советуют составить посуточный план подготовки и разделить день на части:

утром – работа с теорией;

после обеда – практические задания: решение задач, прохождение тестов;

вечером – повторение наиболее сложных тем.

Интервальное повторение

"Действенным является "интервальное повторение". Принцип такой: нужно тезисно повторить материал спустя полчаса после того, как вы его выучили. Второй раз вернитесь к нему через шесть часов. Третий раз повторите его на следующий день", – предлагает эксперт.

Существует гипотеза, что в тишине перед сном мозг лучше запоминает информацию, поэтому некоторые учителя рекомендуют повторять сложный материал поздно вечером. Этот способ повышает уверенность и шансы на отличный результат.

Образное запоминание

Педагоги советуют при запоминании истории визуально представлять ключевые события. А если у вас лучше развита слуховая память, то запишите нужную информацию на диктофон и прослушайте ее, тоже рисуя "картинки" в голове.

Принцип наставника

Вы, наверное, замечали: когда стараетесь объяснить что-то окружающим, незаметно для себя и сами все запоминаете. Это потому, что некоторым, чтобы запомнить, необходимо проговорить. Если вы из той категории людей, найдите себе компанию из одноклассников или одногруппников и расскажите, что вы поняли. Заодно попрактикуетесь в искусстве публичного выступления.

Чередование учебы и отдыха

Желательно выделить дни не только для интенсивной подготовки, но и для отдыха. Такой режим помогает усвоить материал и сохранить эмоциональную устойчивость. Однако легкое волнение на экзамене даже полезно, утверждают педагоги.

"Умеренный стресс повышает продуктивность. Волнение объясняется высоким уровнем ответственности за будущее. В большинстве случаев это связано с материальной нагрузкой на семейный бюджет. Образование сейчас дорогое. Абитуриенты понимают, что если наберут низкий балл, то они или их родители будут вынуждены платить каждый год обучения крупную сумму. Волнуются, что характерно, ответственные люди. Они и учатся лучше остальных. А если учащийся действительно получал знания, то они у него где-то на подкорке записаны. После повторения человек освежает то, что учил. В нужный момент знания всплывут в памяти. Поэтому сильно переживать не стоит", – резюмировал педагог.

В день экзамена или тестирования обязательно позавтракайте, попейте сладкий чай, придите немного пораньше, не пытайтесь судорожно учить что-то новое и упрямо верьте в себя.