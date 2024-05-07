Чтоб свело олдскулы: подборка любимых мультфильмов для детей и взрослых

Готовы спорить, многие читатели Zakon.kz вспомнят включенные в этот список творения "Казахфильма" и "Союзмультфильма". Может, пришло время их пересмотреть и поделиться с подрастающим поколением? Приглашаем вас в ностальгическое путешествие по старым шедеврам мультипликации.

"Почему у ласточки хвост рожками"

Замечательный мультфильм, снятый по мотивам одноименной казахской сказки. В глобальном смысле она – о противостоянии добра и верности злу и подлости, где первые представлены ласточкой, а вторые – драконом и его прихвостнями-слугами.

Стареющий змей ищет средство от своих хворей. На помощь ему приходит лекарь, который советует добыть властелину живительной крови. На поиски таковой отправляется комар, но ни одно живое существо не приходится ко двору... Пока насекомое, наконец, не "пробует на вкус" человеческого ребенка.

Чем придется пожертвовать заступнице-ласточке, дабы остановить произвол?

"Шрамы старого Еркена"

Рассказ о непростой судьбе героя-рассказчика, повидавшего немало на своем веку. То он попал в услужение жестокому да жадному султану, то стал придворным музыкантом у махараджа, оценившего его игру на домбре, то угощал знатных господ, а то и золото искал.

Много дорог исходил рассказчик, но в итоге понял, что "лучше на родине каменный дождь, чем на чужбине – золотой".

Да и тяжело сыскать счастья, если ты не в ладах с собой.

"Ақсақ Құлан"

Ранее мы уже упоминали бесспорную классику отечественной анимации, повествующую легенду о том, как домбра, будучи "казненной" Чингисханом за дурную весть о смерти сына, лишилась части струн и приобрела привычный нашему глазу облик.

Но это на поверхности. А в глубине – простые истины об ужасах войны, силе музыки и молчании, передающем порой гораздо больше, чем слова.

"Два богатыря (Иван и Батыр)"

Остроумная фантазия на тему "А что бы произошло, если б русский Ваня и казахский Батыр сказками обменялись?".

Если бы второй, завидев диковинную "юрту" в виде избушки на курьих ножках, усадил Бабу-ягу за щедрый дастархан, а первый, приручив дикий степной ветер, отправился навстречу своему подвигу. Если бы Иван столкнулся с "бурдюком" Дэвом, а Батыр – с "шайтаном проклятым", Кащеем.

Впрочем, это еще полбеды. Главное – согласятся ли после пережитых приключений Алтыншаш и Марья меняться женихами в угоду принятым сказочным канонам?

"Лицо"

Напоследок осталась едва ли не визуальная притча о лицемерии, которую советуем посмотреть без детей в силу мрачности.

Блуждая по высоким кабинетам, безымянному герою приходится скрыть свое лицо маской. Но успеет ли он снять ее до того, как окончательно утратит собственное "Я"?