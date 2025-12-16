Праздничный киновечер: пять казахстанских комедий для хорошего настроения

Как бы кто ни относился к отечественному кинопрому, а взглянуть на его продукцию хотя бы одним глазком надо. Праздничный выходной – идеальный момент. А Zakon.kz уже список соответствующий подготовил.

"Аким"

Когда есть деньги, хочется власти. Вот и "золотой ребенок" Азамат с американским образованием, русским языком и космическими амбициями грезит о блестящей карьере в столице.

Увы, на первых порах ему "светит" лишь отдаленный аул без воды, газа и интернета. Зато – со своим колоритом и требованиями к молодому чиновнику.

Пытаясь хотя бы выучить казахский и не позориться больше перед местными, новоиспеченный аким и сам не замечает, как постепенно втягивается в их непростые будни. И может, впервые в жизни на первый план выходит не жажда наживы или статуса, а простое желание помочь наконец людям, о которых все предпочли забыть.

"Кудалар"

И снова в фокусе – противостояние менталитетов. Данияр и Диана буквально выходцы из разных миров, что не помешало им встретиться и влюбиться. А вот кудалар друг друга, напротив, с первого взгляда невзлюбили. Семья образованной, современной невесты видела рядом с ней ровню – да хоть акима из предыдущего фильма, а получила шымкентского фермера с "довеском" в виде толпы крайне консервативных, соблюдающих традиции родственников. Те в свою очередь мечтали о покорной келинке, а досталась им избалованная столичная штучка, наливающая чай до краев и не имеющая понятия о том, из какого рода происходит.

Удастся ли им все-таки стерпеться и слюбиться?

"Келинка Сабина"

Нет, это не бенефис Нуртаса Адамбая, но что поделать, если отечественные комедии состоят из него процентов на 90? В данной ленте Адамбай воплотил образ карикатурной городской "чикули" с соответствующими запросами: ей Jumeirah Beach с шейхом Джонни в придачу подавай! А "подадут" поселок Жугеры и пастуха Джанибека... И не отвертеться ведь от такого счастья.

На всякий случай напомним: кража невест – уголовно наказуемое деяние. Шутки шутками, а закон никто не отменял.

"Вакцина от коррупции"

Была снята по горячим "коронавирусным" следам, но о другой терзающей наше общество "заразе". Так, светилам науки удалось изобрести вакцину от самой коррупции – заживем теперь! Но прежде чудо-препарат необходимо проверить. "Лабораторными мышами" становятся самый честный человек и его полная противоположность. С этого момента жизнь несчастных перевернется на 180 градусов.

"Достучаться до мужчин"

Незатейливое кино о женской доле. Главным героиням по "30 с хвостиком", за плечами остались восторги юности, перед носом – сплошная рутина и море разочарований в представителях сильного пола. Иными словами, пора вильнуть тем самым "хвостом" и хоть на миг отключиться от бытовухи.

"Отключение" прошло успешно – очнулись подружки уже в турецком отеле. Приключение – начинается!

