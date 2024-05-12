Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Исследование: чрезмерное употребление соли повышает риск развития рака желудка

соль, еда, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 11:49 Фото: freepik
Исследование ученых Венского медицинского университета выявило связь между частым добавлением соли в пищу за столом и раком желудка, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, проанализировавшее данные более чем 470 000 участников, подтверждает опасность чрезмерного употребления соли для всех, пишет New Atlas.

Согласно исследованию, риск развития рака желудка на 41% выше у людей, которые постоянно добавляют соль в пищу, по сравнению с теми, кто редко или никогда этого не делал. 

Однако специалисты признают наличие недостатков в исследовании. Несмотря на огромный объем выборов, количество случаев рака желудка было ограничено для полного изучения факторов риска, таких как возраст, этническая принадлежность или инфекция H. pylori (еще один известный фактор риска рака желудка). Кроме того, подробные данные о диете и потреблении соли из различных источников не были доступны всем участникам исследования.

Витамин D играет важную роль в жизнедеятельности организма. Обычно он вырабатывается на коже во время длительного пребывания на солнце. Однако даже те, кто живет в южных широтах, не застрахованы от дефицита этого витамина. Zakon.kz подготовил несколько советов для солнечных ванн.

Читайте также

любовь
Заделать трещины: любовный гороскоп на воскресенье
Почему нельзя заниматься спортом натощак, рассказала эксперт
Почему нельзя заниматься спортом натощак, рассказала эксперт
Как правильно получать витамин D в период солнечных дней
Как правильно получать витамин D в период солнечных дней
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: уроженец Казахстана рассказал подробности
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: уроженец Казахстана рассказал подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: