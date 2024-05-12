Исследование: чрезмерное употребление соли повышает риск развития рака желудка

Исследование ученых Венского медицинского университета выявило связь между частым добавлением соли в пищу за столом и раком желудка, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, проанализировавшее данные более чем 470 000 участников, подтверждает опасность чрезмерного употребления соли для всех, пишет New Atlas.

Согласно исследованию, риск развития рака желудка на 41% выше у людей, которые постоянно добавляют соль в пищу, по сравнению с теми, кто редко или никогда этого не делал.

Однако специалисты признают наличие недостатков в исследовании. Несмотря на огромный объем выборов, количество случаев рака желудка было ограничено для полного изучения факторов риска, таких как возраст, этническая принадлежность или инфекция H. pylori (еще один известный фактор риска рака желудка). Кроме того, подробные данные о диете и потреблении соли из различных источников не были доступны всем участникам исследования.

Витамин D играет важную роль в жизнедеятельности организма. Обычно он вырабатывается на коже во время длительного пребывания на солнце. Однако даже те, кто живет в южных широтах, не застрахованы от дефицита этого витамина. Zakon.kz подготовил несколько советов для солнечных ванн.

