Советы

Онколог назвал ключевой фактор развития рака желудка

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 19:20 Фото: freepik
Основной причиной развития рака желудка по-прежнему остается заражение бактерией Helicobacter pylori, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил изданию News.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов.

По его словам, именно эта инфекция чаще всего запускает длительный воспалительный процесс в слизистой оболочке желудка, который со временем может привести к предраковым изменениям. Речь идет прежде всего об атрофическом гастрите, кишечной метаплазии и других патологических состояниях, значительно повышающих риск онкологии.

Онколог отметил, что развитие рака желудка во многих случаях связано с хроническим воспалением, существующим на протяжении длительного времени. Helicobacter pylori остается наиболее изученным и доказанным фактором риска среди всех причин заболевания.

При этом на формирование опухоли также влияют образ жизни и питание. К дополнительным факторам риска врач отнес чрезмерное употребление соленых, копченых и переработанных продуктов, недостаток свежих овощей и фруктов в рационе, курение и употребление алкоголя. Наследственные формы рака желудка встречаются реже, однако наличие заболевания у близких родственников требует повышенного внимания и регулярного медицинского контроля.

В качестве мер профилактики специалист назвал своевременное выявление и лечение инфекции Helicobacter pylori, коррекцию питания и образа жизни, а также проведение эндоскопических обследований у пациентов из групп повышенного риска в соответствии с клиническими рекомендациями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
