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Как создать красивый сад, который не требует постоянного ухода

Как создать красивый сад, который не требует постоянного ухода, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:17 Фото: freepik
Мода последнего времени в ландшафтном дизайне – малоуходные сады, не отнимающие у хозяев много сил. Zakon.kz узнал, какие растения не требуют много внимания и создадут красоту в саду.

Принципы легкого ухода: как выбрать растения и дизайн для низкомобильного сада

Ландшафтный дизайн малоуходного сада отличается от обычного подбором растений. К примеру, вместо трудоемкого газона можно засеять полянки луговыми травами. Но основные принципы построения ландшафтного дизайна остаются схожими с традиционным садом.

Как создать красивый сад, который не требует постоянного ухода, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:17

Фото: freepik

Деревья и кустарники

Деревья и кустарники создают костяк любого сада. При выборе растений нужно обратить внимание на несколько параметров, влияющих на уход:

• количество листвы, которое дерево или кустарник сбрасывают осенью;

• нужно ли укрывать дерево или кустарник на зиму от яркого солнца;

• частота полива;

• частота обрезки,

Эти параметры не отменяют главного правила, принятого для традиционного сада. При выборе нужно изучить время цветения дерева или кустарника, высоту взрослого растения, форму, место для посадки – тень/солнце и предпочтение в почве. Среди популярных низкорослых кустарников популярностью пользуются малозатратные по уходу спиреи, можжевельник горизонтальный, микробиота перекрестнопарная и т.д.

Луг или газон

Газон считается прекрасным фоном для цветников, малой архитектуры сада, дорожек, уютных уголков и т.д. Большой минус газона – он требует много времени и сил. Обязательный перечень работ по газону включает: весной необходимо вычесывать от старой травы, регулярно делать проколы, чтобы корни дышали, полив, удобрение, выдергивание сорняков и стрижка каждую одну-две недели. Отказ от газона не означает, что нужно оставить все как есть, участки с дикорастущей травой и проплешинами засохшей земли. В качестве альтернативы можно засеять полянки на участке смесью луговых трав. Луг не требует повышенного внимания, хотя совсем без ухода его оставлять не стоит: поливать, стричь тоже придется, но значительно реже.

Как создать красивый сад, который не требует постоянного ухода, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:17

Фото: freepik

Цветник

Как ни странно, но очень хорошо работают в любом саду однолетники – петуньи. Они не требуют особого ухода, их достаточно весной посадить и затем поливать. В садовых магазинах и питомниках можно увидеть гигантский ассортимент петуньи различных цветов и оттенков, форм цветка. Ампельные сорта хорошо смотрятся в кашпо, которыми можно украсить фасад дома или беседку. Среди многолетников тоже имеются свои фавориты, не требующие большого ухода. При выборе необходимо помнить о месте посадки в саду растения – тень/солнце и кислотность почвы. К неприхотливым относятся сорта: хосты, папоротники, лилейники, пионы, флоксы, сибирские и японские ирисы, морозники, злаки, рододендроны, и т.д.

Как создать красивый сад, который не требует постоянного ухода, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:17

Фото: freepik

Миксбордер

Популярную форму цветника – миксбордер – можно создать и в саду с малым уходом, только выбирать для него нужно неприхотливые кустарники, растения и цветы. Профессионалы также советуют обратить внимание на скорость разрастания. Общее правило – кустарники и растения, которые разрастаются со скоростью более чем на 5-10 см в год, потребуют дополнительных усилий: подрезка, стрижка, деление. К слову, некоторые сорта роз не требуют большого ухода и их можно использовать на участке с малым уходом.

Несколько секретов

Для того чтобы тратить меньше сил и времени на прополку, лучше соблюдать несколько правил.

Перед посадкой каждого растения необходимо разрыхлить почву и освободить участок от остатков корней. Самое подходящее время для борьбы с сорняками – конец весны или в самом начале лета. В это время трава уже подросла и ее удобно выдергивать, но не успели отцвести и набрать семена. Лучше высаживать растения плотно друг к другу (если возможно), чтобы листва создавала плотную тень. Тогда сорняки хуже растут. Мульчирование почвы – использование измельченной коры деревьев вокруг растения, что препятствует росту сорняков и помогает удерживать влагу.

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