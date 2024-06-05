Самые популярные цветы для роскошного и малоуходного сада: как посадить и нужно ли удобрять петуньи

Петуньи – обязательное растение, используемое для ландшафтного дизайна малоуходного сада. Zakon.kz узнал, где в саду петуньи лучше всего садить, и нужно ли их удобрять.

Садоводы ценят петуньи за разнообразие вида и оттенков, а так же неприхотливость. Посадив весной петуньи на клумбы, миксбордеры или в кашпо, можно любоваться на роскошное цветение до самой осени, не тратя много времени на их уход. Между тем, совсем от забот уйти невозможно. Петуньи, как и все другие растения в саду нуждаются в поливе и удобрении.



Куда и как лучше посадить петуньи

Петуньи чувствуют себя комфортно на солнечной стороне сада, находясь под прямыми солнечными лучами не менее шести часов в день. Возможно, высаживать петуньи на участке, где солнце бывает чуть реже – не менее четырех часов. Правда, в этом случае климат должен быть теплым.





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Петунья – однолетний цветок, который прекрасно растет как в открытом грунте, так и кашпо, вазонах или контейнерах. Правда, способ посадки и удобрения в этих случаях будет разным.



Для посадки в открытый грунт (клумба, миксбордер, и т.д.) необходимо выбрать участок с нейтральной или чуть кислой почвой. Ранее Zakon.kz писал, как можно определить тип почвы в домашних условиях, материал можно прочесть здесь. В подготовленную к посадке лунку добавить небольшое количество органических удобрений, тем самым будет стимулироваться рост растения, и его корневой системы. После посадки петуньи нужно обильно полить.

Важно помнить, что свежим навозом удобрять растения нельзя – содержащийся в нем аммиак сжигает корни растения.

Посадка в контейнеры и кашпо. Для посадки петуний в кашпо, вазоны или контейнеры для балконов и террас необходимо обратить внимание также на кислотность готового грунта. Лучше использовать специально подготовленный состав для петуний, о чем будет указано на упаковке. Как правило, производители сами вносят необходимые удобрения, поэтому дополнительной подкормки в этом случае не понадобиться. Достаточно после посадки только полить.





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Когда и как удобрять петунии

Вносить удобрения необходимо в зависимости от способа посадки и состояния растения. В открытом грунте – на клумбах, миксбордерах корневая система имеет большой доступ к питательным веществам на участке, так как ее ничто не ограничивает. Поэтому после посадки вносить удобрения нужно не часто. Можно повторить подкормку спустя три недели, а затем исходить из состояния растения. Если цветение замедлилось, растение дает меньше бутонов, листва выглядит больной, в этом случае нужно внести удобрения обязательно. Осторожность с петуньями необходима, если перекормить растение, то цветок может погибнуть.

Если петуньи высажены в кашпо, вазоны или контейнеры, то условия по прикормке будут иными. Почва быстро оскудевает, расти корням некуда, они ограничены в пространстве, поэтому вносить удобрения нужно чаще – один раз в две-три недели. Специалисты советуют чередовать удобрения для подкормки петуний: один раз внести минеральные удобрения, в следующий – органические.

Какие удобрения полезны для петуньи

В целом, для хорошего роста и обильного цветения применяются традиционные виды удобрений: органические и минеральные. При выборе необходимо смотреть на состав, каждый элемент влияет на растение по-разному.

Азот (N) — способствует росту зеленой массы растения. Фосфор (P) — крайне важен для развития корневой системы и других важных процессах. Калий (K) — способствует обильному цветению, повышает иммунитет растения.

Как правило, в магазинах продаются комплексные удобрения, куда входят эти элементы в разных количествах и соотношениях. Если удобрение продается в сухом или концентрированном жидком виде, то перед использованием их нужно развести с водой, так можно избежать передозировки или ожога цветка при попадании. К слову, популярность петунии у садоводов позволила упросить выбор удобрения – многие производители готовят состав специально для этого цветка, информация об этом указана на упаковке.





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Виды органических удобрений для петуньи

Петуньи хорошо откликаются на органические удобрения.

Дрожжи пекарские. Используют для питания и укрепления корней. Для подкормки растения нужно подготовить дрожжевой раствор. Обычные пекарские дрожжи (200 г) развести в теплой воде (1 литр) и отложить на 2-3- часа. Затем размешать 1 стакан дрожжевого раствора с 2 литрами воды (соотношение 1:10). Смесью полить петуньи.

Борная кислота. Защищает от вредных насекомых и способствует пышному цветению. Необходимо подготовить раствор в соотношении: на 2 г борной кислоты – ведро воды. Вещество хорошо размешать, и полить растение.

Зола. Снижает кислотность почвы, улучшает цветение. Для использования необходимо смешать в 3-5 литрах воды 1 стакан золы, после чего полить раствором петуньи.

Крапивный настой. Обычно используют весной и ранним летом. Стебли и листву крапивы обдать кипятком и настоять в течение 2-3 часов, после чего настоем поливают петуньи.





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Лимонная кислота. Обычно используют в случае, если листва на цветах стала желтеть. Подготовить раствор: 5 г лимонной кислота растворить в 5 литрах воды, и полить петуньи.



На что обратить внимание при подкормке петуний