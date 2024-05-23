Привычка откладывать дела на потом: как бороться с нежеланием что-то делать

Причин, по которым дела откладываются на потом, много. Zakon.kz узнал, когда это банальное не умение планировать, а когда с отсутствием мотивации человеку придется серьезно работать.

В психологии существует понятие "прокрастинация" - это состояние психики, при котором человек постоянно откладывает дела на потом. Состояние не является психическим заболеванием, а отражает отсутствие мотивации у человека к действию по некоей ментальной причине. В той или иной степени состояние прокрастинации свойственно всем людям, только у одних это носит эпизодический характер, и не влечет серьезных последствий, а для других привычка откладывать все на потом, становиться нормой жизни.

В результате несделанные дела и не выполненная работа накапливаются, разгрести завал становиться еще сложней, человек впадает в уныние и опускает руки, считая, что проблеме уже не помочь. Соответственно, ситуация обрастает эмоциональными и нелицеприятными реакциями близких, начальства, коллег, друзей и т.д.

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Ленивые или несчастные

Психологи говорят, что люди, которым свойственна прокрастинация не являются ленивыми. Ленивые не страдают от чувства вины за несделанную работу или не выполненное обещание, в отличие от тех, кто не может никак начать отложенные дела. Как правило, они находятся в состоянии постоянного стресса и тревожности, их мучает, что на работе они вовремя не сдали проект, дома никак не могут начать уборку, или выполнить обещание жене – прибить полку.

Привычка откладывать дела на потом – причины

У привычки откладывать дела на потом много причин. По мнению психологов, обычно люди уклоняются от выполнения работы или дела, потому что у них нет достаточного стимула, чтобы к нему приступить, или оно не вызывает у них интереса. Другая причина – человек плохо понимает или разбирается в порученном деле, и ему не хочется тратить время на изучение вопроса более глубоко.

Иногда, как ни странно, люди могут оттягивать время из-за мелочей, например, чтобы убрать зимнюю обувь, нужно освободить место в шкафу, вынуть часть коробок, а затем сложить их назад. Казалось бы пустяки, но это усложняет процесс, и человек не хочет этим заниматься, откладывая дело на потом. Психологи называют подобные проявления – страхом перед объемной или скучной задачей, прибавляя сюда – неумение планировать и выделять приоритеты.

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Как научиться не откладывать дела на потом

Специалисты рекомендуют начинать с честных ответов на прямые вопросы самому себе: "что мешает мне сделать/выполнить это дело". Ответы могут быть разными и даже удивить, с непривычки. Например, боязнь потерпеть неудачу, неуверенность в себе, отсутствие интереса к работе/домашним делам. Вытащив из себя честный ответ, человек, тем самым, начинает видеть в чем корень его состояния, от которого он так страдает. И, конечно, становиться понятным, что нужно сделать, чтобы с ним справиться. Бытовой пример, которую неделю из-за нежелания ее делать, откладывается уборка в квартире. Задав вопрос – что мне мешает ее сделать, можно получить очень простой ответ – вместо традиционной влажной еженедельной уборки, мечталось сделать нечто грандиозное – еще помыть все люстры, бра, двери, и т.д. Объем задачи и напугал. Лечение простое, раздробить большое дело на несколько маленьких – помыть, как обычно квартиру и, например, одно бра в прихожей. Для мытья люстр выбрать вечер на неделе, а двери подождут до конца месяца. Как только план будет составлен, человек моментально испытывает облегчение и уверенность, что выполнение этих дел возможно. А главное, у человека появляется утраченная энергия и желание сделать это дело.

Другая особенность, на которую обращают внимание психологи, стремление людей, страдающих от прокрастинация отложить дела на потом, чтобы затем сделать все в последнюю минуту. В режиме жесткого дедлайна им проще справиться с внутренним сопротивлением, и выполнить работу. Специалисты советуют использовать данную особенность, и устанавливать себе крайний срок, когда дело или работа должна быть выполнена.

Можно прибегнуть даже к системе штрафов и поощрений. К примеру, за выполнение в срок разрешить себе купить какую-то дорогую и понравившуюся вещь. А за срыв срока, и перенос дела на потом – штраф, отказ от похода в кафе с подругой. Наказание не должно быть слишком строгим, напротив, необходимо научиться хорошему к себе отношению. И вместо того, чтобы есть себя поедом за очередное откладывание дел на потом, ответить честно на вопросы, и подумать, как можно помочь себе с этим справиться.