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Новая судьба: любовный гороскоп на 26 мая

любовь, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 09:04 Фото: freepik
Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 26 мая, для всeх знаков зодиака. Что может вас ждать в любовных делах и романтических отношениях, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня воздух вокруг Овна будет буквально наэлектризован страстью, и его любимый человек обязательно это почувствует. Впрочем, не только он один: многие представители противоположного пола будут уделять Овну повышенное внимание. Ему стоит воспользоваться этим, чтобы подарить своему избраннику незабываемый романтический вечер. Если же Овен пока одинок, сегодня у него будет масса возможностей это исправить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня, даже если у Тельца медовый месяц, ему может захотеться немного побыть одному. День склоняет его к мечтательности, задумчивости и некоторой замкнутости, что вряд ли сможет разделить его любимый человек. Звезды советуют Тельцу не прятаться по углам, а прямо сказать своему избраннику о желании уединиться. Это поможет сегодня избежать ненужных обид и даст возможность партнеру с чистой совестью заняться своими делами.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы имеют шанс вывести отношения со своим любимым человеком на новый уровень. В этот день они и их партнер будут настроены на одну волну, вместе им будет непринужденно и хорошо. Если Близнецы и их избранник захотят, сегодня им по силам разобраться в любой ситуации и решить любые проблемы. Ну а если таких проблем нет, лучшее, что они могут сделать, это наслаждаться обществом друг друга, купаясь в потоке чистой любви.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня, если Рак хочет обратить на себя внимание человека, который ему нравится, лучшей тактикой будет слегка игнорировать его. Ну, или хотя бы продемонстрировать свою независимость и разнообразие интересов. Пусть он не воображает, что Рак весь день только и думает о нем. Сегодня у Рака масса дел, да и другие поклонники (поклонницы) есть… Минусы такого подхода – возможная ревность избранника. Плюсы – незабываемое свидание в ближайшие дни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня любимый человек Льва может неожиданно взять инициативу в свои руки и сделать нечто такое, чего Лев от него никак не ожидал. Возможно, он сегодня предложит Льву свидание в необычном месте, познакомит со своими странными друзьями, своим хобби или чем-то еще из мира, от которого Лев раньше был далек, как от Луны. Не надо противиться этому: это прекрасно. Такой обмен эмоциями и опытом сближает, обновляет чувства и помогает отношениям расти.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева имеет шанс ощутить заметный укол ревности. Возможно, ее любимый человек даст для этого повод, а может быть, Дева приревнует к тому, чего нет. Вместо того чтобы переживать, Деве стоит вступить в соревнование – неважно, реальное оно или надуманное. Красивая одежда, многообещающая улыбка и игривый взгляд – это тот боевой арсенал, вооружившись которым Дева сегодня способна в честной борьбе одержать победу над любым соперником.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам не стоит заранее готовить сценарий на романтический вечер – гораздо лучше предоставить это партнеру. Пусть это будет день неожиданностей, сюрпризов, нарушения запретов. Доверившись своему любимому человеку, Весы рискуют всего лишь тем, что их привычный мирок перевернется вверх дном, а какие-то барьеры рухнут. Меньшее, на что сегодня способен избранник Весов, – это изрядно их удивить своей фантазией.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня, прежде чем что-то высказать любимому человеку, Скорпиону стоит сто раз подумать. Почему? Вариантов масса: его могут неправильно понять или же избранник будет настроен спорить. Так что главным ориентиром сегодня для Скорпиона в любви должны стать слова "дипломатичность" и "осторожность". Ну а лучше всего, если, прежде чем высказываться самому, Скорпион для начала поинтересуется у любимого человека его мнением.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет в совершенстве владеть искусством соблазнения. Чтобы завоевывать сердца, ему необязательно строить хитроумные планы или выставлять напоказ свои достоинства. Небрежный кивок головы, улыбка, взгляд – и вот уже противник побежден и сгорает от страсти. Единственное "но": звезды советуют Стрельцу сегодня не очаровывать всех подряд. А то что он потом будет делать с толпой несчастных влюбленных?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог не должен скромничать в общении с любимым человеком. Конечно, от скромности еще никто не умер, однако глупостей было сделано немало. Так что если Козерог стесняется попросить о чем-то своего избранника или просто поговорить с ним на откровенные темы по душам, сегодня ему стоит это сделать. День настроит их обоих на доверительную, дружелюбную волну. Преодолев свою стеснительность, Козерог не пожалеет.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня день, когда Водолею в делах любовных необходимо взять тайм-аут. В последнее время в его личной жизни было много событий, которые ему нужно продумать, проанализировать, да и просто прожить внутри себя – желательно, в тишине и покое. Это вовсе не значит, что Водолею сегодня необходимо что-то решить. Скорее просто помедитировать и помечтать, возвращаясь к приятным моментам своей жизни снова и снова.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы захотят блистать, и им не стоит этого стесняться. Пусть вечером одежда на них будет более яркой, а прическа или макияж – чуть более вызывающими, чем обычно. Уверенные жесты, эксцентричное поведение и улыбка довершат их победный образ. В какой бы толпе Рыбы не оказались сегодня, не обратить на них внимания лицам противоположного пола будет практически невозможно.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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