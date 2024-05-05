Вдохнуть новую жизнь: любовный гороскоп на 5 мая

Астрологи выпустили любовный гороскоп на воскресенье, 5 мая, для представителей всех знаков зодиака. Какие возможности откроет вам Амур, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня звезды советуют Овну не проявлять навязчивость по отношению к любимому человеку. Не может ли оказаться так, что повышенное внимание Овна порой обременительно для его партнера? Возможно, ему даже кажется, что его преследуют. Если это так, то Овен вредит этим в первую очередь себе. Сегодня ему следует сменить тактику, продемонстрировать любимому человеку свою независимость и, возможно, уже совсем скоро не Овен будет бегать за ним, а наоборот.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня у Тельца есть все шансы завязать знакомство, которое со временем перерастет в настоящую любовь. Именно поэтому, если он одинок, не стоит сопротивляться судьбе. Это не означает, что Телец сам должен делать первый шаг, но и проявлять неприступность, вроде "Я не знакомлюсь на улице!", сегодня тоже вряд ли разумно. Лучшая тактика – плыть по течению. Ему улыбнулись? Почему бы не улыбнуться в ответ? Незнакомец завязывает разговор? Можно поговорить с ним, узнать его получше. Кто знает, возможно, это судьба, и через десять лет Телец будет рассказывать об этом дне своим детям.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня звезды дают Близнецам понять, что их отношения с любимым человеком нуждаются в том, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Сегодня им надо сделать все возможное для того, чтобы воссоздать атмосферу любви, свободы и искренности, которой были пропитаны первые встречи. Чтобы преодолеть временный застой и вывести свои отношения на новый виток, Близнецам и их партнеру надо чаще удивлять друг друга и преподносить приятные сюрпризы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня энергетический потенциал Рака не знает границ! Все проекты, которые он долго откладывал, все шаги, которые почему-то не сделал, сегодня он может смело осуществить вместе со своим любимым человеком. Даже обычные бытовые дела, сделанные вместе, способны добавить волшебства в отношения Рака. Ну а романтический ужин может стать отличным завершением этого чудесного и продуктивного дня.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня обстановка может складываться для Льва не самым лучшим образом и способна вывести из равновесия. Чтобы обрести душевный комфорт, ему необходимо прибегнуть к помощи своего любимого человека. Он может положиться на своего партнера, даже если тому по силам оказать "всего лишь" моральную поддержку. Благодаря заботе своего партнера Лев сумеет найти выход из любой ситуации, и сегодняшняя – не исключение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Все или ничего! Сегодня звезды потребуют от Девы сделать именно этот нелегкий выбор. Другими словами, на любовном фронте все будет зависеть от предпринимаемых ей действий и шагов. В зависимости от того, какую тактику Дева сегодня выберет, ее действия способны привести либо к полному провалу, либо к окончательной победе. Так что ей надо сто раз подумать, прежде чем сделать первый шаг.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам нужно быть готовыми к тому, что какой-то человек может проявить к ним свой настойчивый интерес. Избавиться от неожиданного и настойчивого поклонника будет не так-то просто – впрочем, делать это совсем не обязательно, ведь выбор сегодня целиком зависит от Весов. Если поклонник покажется им интересным или тем более пробудит ответные любовные чувства, у Весов есть все шансы со временем составить с ним неплохую пару.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды в любовных делах советуют Скорпиону не идти напролом, а проявить максимум гибкости. Оказавшись со своим любимым человеком в конфликтной или даже просто щекотливой ситуации, ему стоит постараться сохранить спокойствие и не обижаться в ответ. Лучше разрядить напряжение юмором – сегодня он будет верным помощником и лучшим оружием Скорпиона. Заставив своего любимого смеяться, Скорпион увидит, что проблема исчезнет сама собой.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды дарят Стрельцу волшебную радость любви, которая буквально разлита в воздухе. Эта магическая атмосфера практически не нуждается в каких-либо дополнительных усилителях, так что даже в отсутствие свечей, цветов, шампанского и всех остальных атрибутов Стрельца с его любимым человеком сегодня ждет прекрасный вечер, полный нежности и страсти. Впрочем, атрибуты тоже не помешают – особенно романтический ужин, который актуален всегда.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды настраивают Козерога на спокойный и беззаботный лад. Будет просто идеально, если он поделится своим позитивом с любимым человеком. В этом случае сегодняшнее свидание Козерога обещает пройти удивительно гармонично. Вместе с партнером ему будет весело и непринужденно, как в детстве, со своими лучшими друзьями по играм. Возможно даже, Козерогу захочется действительно вспомнить детство и немного поиграть – к примеру, в карты или в фанты на желание…

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня звезды настраивают Водолея скорее на дружеское, чем на романтическое общение. Если у него уже есть любимый человек, можно смело говорить с ним на любые темы, которые интересуют обоих, – сегодня партнерам будет весело и непринужденно в компании друг друга. Если же Водолей собрался на любовную охоту, не стоит отпугивать свою добычу откровенным флиртом. Куда эффективнее побыть просто другом и интересным собеседником, это может стать лучшим началом будущих отношений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня одиноким Рыбам представится шанс встретить прекрасного Принца (Принцессу) своей мечты. Любовная стрела Амура может ранить их неожиданно, во время ничего не значащего разговора или обмена взглядами, когда Рыбы вдруг поймут, что перед ними находится некто удивительный, достойный самого пристального внимания. Сегодняшний день может стать началом новых больших отношений, а также больших перемен, знаменующих новый этап в жизни Рыб.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.