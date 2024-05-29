Взрослые дети на шее у родителей: в чем причины

Сторонников вечной финансовой опеки взрослых детей не так мало, как может показаться. Казалось бы, естественный ход жизни – забота взрослых детей о родителях – претерпевает в последние годы существенное изменение. Zakon.kz узнал причины явления и как не дать детям сесть на шею.

Знакомая большинству ситуация. Родители давно развелись, мама вышла замуж, но отношения с отчимом у сына не сложились. Во всех своих бедах молодой человек винит мать. Закончить вуз он не смог из-за прогулов, на работу не устраивается, а деньги тянет из матери. Когда та пытается ему отказать, сославшись, что к 30-ти годам пора бы получить специальность и зарабатывать самому, сын начинает ее обвинять, что развод сломал ему жизнь. Измучившись от упреков, женщина каждый раз сдается и уступает – сын снова получает от нее деньги.







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Дети – на второй план

Психологи считают, что в данном случае на лицо шантаж и манипулирование матерью, переживающей за развод с отцом сына. Ошибка родителей в этой и других ситуациях в том, что они не смогли во время осознать, что взрослые дети должны сами нести ответственность за свою жизнь и за свои поступки. В результате родительская любовь оборачивается гиперопекой и нежеланием великовозрастных детей что-либо делать. Все свои потребности они удовлетворяют за счет финансов своих родителей. Подобное отношение может длиться сколь угодно долго, нередки случаи, когда 40-летние мужчины живут за счет пенсий своих престарелых матерей.

По словам психолога, у этого явления нет социальной окраски – в богатых семьях вырастают самодостаточные дети, способные активно продвигаться по жизни, не рассчитывая на кошелек отца или матери. И, наоборот, в семье с низкими доходами дети выросли под такой опекой, что не знают и не умеют принимать самостоятельные решения и требуют деньги от родителей.

Специалисты считают, что приучать детей к самостоятельности необходимо с малых лет. Лучше это начать уже в 2-3 года, когда сделать что-то самому для ребенка является естественной потребностью. Второй важный элемент воспитания – правильная иерархия в семье. С детства нужно приучать их к мысли, что у папы и мамы имеются свои потребности и личное пространство, которое нельзя нарушать. Главной ценностью является семья: мама и папа, и на втором, но важном, плане – дети.

Если же в семье вся жизнь подчинена только детям, их любая прихоть и желание исполнялись немедленно, в ущерб другим членам семьи, то повзрослев, они не захотят менять правила игры. Другие отношения для них будут неприемлемы, и источником благополучия в жизни будут оставаться родители, независимо от их возраста, здоровья и финансового положения.





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Когда нужно отпускать детей в жизнь

По мнению специалистов, необходимо руководствоваться здравым смыслом, текущей ситуацией и особенностями личности. Последнее больше относится к супер самодостаточным детям, способным жить самостоятельно, отдельно от родителей уже в 18-19 лет. Но они скорее исключение из общего правила. Разумным считается прекратить финансовую поддержку ребенка после окончания вуза. К примеру, ребенок окончил институт, можно оплатить ему поездку на отдых, дав два месяца на трудоустройство. В это время финансирование должно сохраняться. К слову, ценный подарок за окончание вуза только приветствуется. Подобным образом родители показывают, что видят и ценят усилия их ребенка.

Если по каким-то причинам ребенок не поступил в вуз, то ему также нужно дать время, чтобы получить специальность, к примеру, закончить курсы, а затем устроиться на работу. Оговаривать временной срок нужно обязательно, у детей должно быть четкое понимание, что время финансовой поддержки ограничено.

Если требование денег или дорогих вещей продолжается, то специалисты рекомендуют проявить твердость и отказать, невзирая на обиды и шантаж. В противном случае ситуация будет только ухудшаться.

По мнению психологов, выход в самостоятельную жизнь должен состояться до 25, максимум, 28 лет.

Плохой пример

Существует и другая причина инфантильности взрослых детей – плохой пример бесконтрольной траты денег родителями. Умению планировать бюджет, свои доходы и расходы необходимо учить с детства. В современном мире, где много рекламы, как купить желаемое в кредит, значительно сложнее оставаться в рамках семейного бюджета. Если это получалось у родителей и они научили этим правилам детей, то срывов с дорогими покупками у тех в будущем не будет. Если же родители сами регулярно впадали в расточительство, а затем искали помощи у своих престарелых пап и мам, то ожидать чудес не стоит. Дети копируют финансовое поведение взрослых, и в будущем они, скорее всего, будут постоянно нуждаться в деньгах.