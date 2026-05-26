Когда поддержка мешает: ошибки родителей перед экзаменами

Экзамены – слово, от которого у детей учащается пульс, и пока школьники повторяют формулы и даты, взрослые сами подливают масла в огонь. Поддержка необходима, но здесь легко перейти грань между заботой и давлением. Какие ошибки совершают родители в экзаменационный период, выяснял Zakon.kz.

С началом экзаменов в доме меняется даже воздух. Родители внезапно начинают говорить шепотом, тревожно заглядывать в комнату ребенка и начинают подрабатывать: педагогом, психологом и сотрудником спецслужб, потому что допрос с пристрастием стартует раньше самого экзамена.

И совершенно неважно, пишет ли ребенок, сдает итоговую аттестацию или готовится к поступлению в вуз, для него это всегда покорение своего горного пика. В такие моменты проверяются не только знания, но и нервы, самооценка, способность справляться с давлением. А родители, сами того не замечая, иногда вместо опоры становятся дополнительным источником тревоги.

Где заканчивается поддержка и начинается удушающая гиперопека, рассказала педагог и детский психолог Елена Андросова.

"Начнем с того, что иногда даже поддерживающие фразы родителей могут усиливать тревогу ребенка перед экзаменом. Фразу "не волнуйся, ты справишься" ребенок часто слышит как "волноваться нельзя" и "я обязан справиться". То есть к страху добавляется еще и вина за страх", – объясняет педагог и детский психолог.

Опасные фразы: "Да это же ерунда, обычный экзамен" – обесценивает, ребенок перестает делиться.

"Сдашь, и вся жизнь устроена" – раздувает один день до размеров судьбы.

Страх и ошибки

Одна из самых распространенных ошибок – завышенные ожидания. Родители, сами того не замечая, превращают экзамен в вопрос семейной чести. Ребенок начинает бояться не самого экзамена, а разочаровать родителей. В итоге стресс растет, концентрация падает, а вместе с ней и результат.

"Родители часто даже не замечают, как передают ребенку собственный страх. Это происходит не словами, а прослеживается в интонации, в мелочах. Или когда дома вдруг становится нельзя смеяться и шуметь, потому что "у тебя же экзамены". Подростки очень тонко считывают состояние взрослых. И делают вывод, что, если родители так напряжены, значит, впереди действительно что-то страшное". Елена Андросова

"Никаких телефонов, прогулок и друзей", согласитесь, – частая практика. По факту такими запретами вы полностью лишаете ребенка отдыха. Взрослым кажется, чем больше часов за учебниками, тем выше шансы на успех. На практике мозг работает иначе.

Подготовка без пауз быстро приводит к переутомлению. Вы ведь тоже не выполняете задачи весь рабочий день. У вас есть время на обед. Также и школьнику нужно время на восстановление. При постоянной зубрежке ребенок начинает механически читать текст, но перестает воспринимать информацию. Короткая прогулка, спорт, музыка или встреча с друзьями не враги экзамена, а способы сохранить психику в рабочем состоянии.

Какие ошибки совершают родители отличников, а какие родители детей со средней успеваемостью, по словам детского психолога и педагога: Отличников – поднимают планку: четверка уже провал. Ребенок боится не оправдать репутацию, выгорает внутри, а миру транслирует то, что у него же все хорошо. Средних учеников – обесценивают и сравнивают: "вот Диана может, а ты". Ребенок считывает, что в него не верят, и перестает стараться.

Гиперконтроль вместо помощи

В период подготовки некоторые родители превращаются в персональных менеджеров: проверяют каждый конспект, контролируют каждую минуту, составляют расписание строже, чем у топ-менеджера международной компании.

"Также чрезмерный контроль может ухудшить результат. Когда ребенок находится в постоянном напряжении, организм включает режим "бей или беги", и мозг буквально отключает функции, которые не нужны для выживания: память, концентрацию, способность спокойно мыслить. А ведь именно они больше всего нужны на экзамене. Получается замкнутый круг: контроль вызывает тревогу, тревога мешает соображать, ребенок пугается еще сильнее. Стресс в такой обстановке только растет. Поэтому нередко даже хорошо подготовленный школьник в какой-то момент просто все забывает. И это не лень и не каприз, а обычная физиология", – поясняет Елена Андросова.

Парадоксально, но иногда лучший способ помочь – немного отойти в сторону и дать подростку пространство для самостоятельности.

Также педагог рассказала, что есть сигналы, которые нельзя игнорировать: резко сбился сон и еда (не спит/спит сутками);

замкнулся, забросил друзей и любимые занятия;

постоянные жалобы на тело: голова, живот, тошнота по утрам;

фразы с безнадежностью: "я тупой", "все бесполезно", "без меня будет лучше";

апатия (лежит, ничего не хочет) или паника (колотится сердце, не хватает воздуха).

"Если замечаете сразу несколько признаков, лучше обратиться к подростковому психологу", – говорит специалист.

Что действительно помогает

В экзаменационный период детям важнее всего ощущение, что их любят не за оценки и баллы. Поддержка – это не круглосуточные лекции о будущем и не тотальный контроль.

"За неделю до экзамена я советую родителям не нагнетать обстановку, а наоборот, снизить градус разговоров об учебе и баллах. Ребенку очень важно услышать простую вещь: "Я люблю тебя в любом случае. Экзамен не делает тебя хуже или лучше". В этот период нужно особенно беречь базовые вещи: сон, питание, прогулки, потому что уставший мозг не сможет показать даже те знания, которые уже есть. И еще важно снять ощущение катастрофы. Вы и сами должны понимать, что один экзамен не решает всю жизнь, многое можно исправить или переиграть. Донесите это до своего ребенка. Но самое главное, это самим оставаться спокойными. Дети очень хорошо считывают состояние родителей, и иногда именно спокойствие взрослых становится для них самой большой поддержкой", – резюмирует Елена Андросова.

В конце концов, экзамены рано или поздно заканчиваются. А вот воспоминания о том, как мама с валерьянкой дежурила у двери комнаты, а папа прятал Wi-Fi-роутер ради будущего, остаются в семье надолго.

А может быть, главный экзамен в этот период сдают вовсе не дети, а родители: на умение поддержать, не задавить, переживать, но не паниковать и вовремя понять, что иногда лучшая помощь перед экзаменом – тарелка фруктов, объятие и любовь вне зависимости от результата экзамена.