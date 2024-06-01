Чем опасно аппаратное мороженое в жаркую погоду

Настало лето – пора отдыха и освежающих десертов. Их любят и взрослые, и дети. Но и в мороженом может быть скрытая опасность, если не соблюдать правила. На что нужно обратить внимание, выбирая десерт, рассказала Zakon.kz заместитель руководителя ДСЭК города Алматы Гаухар Каткенова.

Как отмечают санитарные врачи, мороженое может сыграть злую шутку с организмом и привести к заболеванию острой кишечной инфекцией или пищевому отравлению.

Поэтому необходимо обращать внимание на несколько аспектов, связанных с безопасным потреблением мороженого, особенно приобретенного на улице.

Чем же опасно разливное мороженое?

Разливное, или фрезерное, мороженое из аппаратов может быть потенциально опасным, если не соблюдаются санитарные нормы и правила.

"Зачастую, предприниматели уличных торговых точек своевременно не проводят мойку и обработку аппаратов, допускаются к работе лица, не прошедшие медицинский осмотр и гигиеническое обучение с допуском к работе. Кроме того, из-за отсутствия условий для соблюдения личной гигиены продавцы могут обслуживать клиента немытыми руками", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова.

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Специалист обратила внимание на то, что рядом с такими "точками разлива мороженого" зачастую нет элементарных санитарных условий – воды, моющих средств.

"Продавцу привозят готовую смесь, которую он заливает в аппарат на улице, и торгует, возможно, несколько дней. А вот где и в каких условиях была приготовлена смесь – неизвестно, как и наличие санитарно-эпидемиологического заключения на цех, были ли соблюдены все гигиенические требования. Учитывая перечисленное, не рекомендуется есть разливное мороженое на улице". Гаухар Каткенова

Специалист отметила, что любой продукт питания, в том числе и мороженое, можно есть после того, как вымыли руки, или же, в крайнем случае, обработали антисептиком.

"Если вы идете по улице и вам захотелось тот или иной продукт, подумайте, сколько микробов на ваших руках и что вы их можете перенести в свой желудок", – добавила врач.

Также врач заметила, что покупателей должны интересовать вафельные стаканчики, в которые наливают мороженое, а вернее – их санитарное состояние. Возможно, еще несколько минут назад они могли лежать в открытой коробке, стоящей прямо на земле.

"Если для деятельности цеха, где готовятся смеси мороженого, необходимо оформление санитарно-эпидемиологического заключения, то торговые точки, включая уличные аппараты, должны подать уведомление о начале деятельности в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы", – подчеркнула специалист.

Какое мороженое можно покупать на улице, не опасаясь за здоровье?

Как советует санитарный врач, покупать мороженое лучше в заводской упаковке, в санкционированных объектах торговли, так как оно изготавливается и упаковывается в условиях, соответствующих санитарным нормам.

"К тому же хотелось бы напомнить о том, что надо всегда проверять целостность упаковки и изучать информацию в маркировке. На ней должны быть указаны: производитель, наименование, масса нетто, цена, обозначение стандарта, дата изготовления продукта и срок его годности. Мороженое, на котором данная информация не указана, лучше не приобретать". Гаухар Каткенова

Какие условия должен создать предприниматель, чтобы продавать мороженое?

Предприниматель обязан обеспечить соблюдение всех санитарных норм и правил, а именно:

Регулярное санитарное обслуживание аппаратов для разлива мороженого. Перед каждой заправкой аппарат должен обрабатываться в специально оборудованном моечном отделении цеха.

Наличие у персонала медицинских книжек с отметками о прохождении медицинских осмотров.

Соблюдение условий хранения и реализации мороженого, включая температурный режим и чистоту оборудования.

"В этом сезоне по городу Алматы случаев пищевого отравления и групповых заболеваний, связанных с употреблением мороженого, не было зарегистрировано. Однако с наступлением весенне-летнего сезона горожанам при приобретении мороженого необходимо знать важные правила", – отметила санврач.

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Санитарные врачи рекомендуют обратить внимание на следующие условия:

Выполнение требований хранения и реализации продукции, а также санитарное состояние автомата. Условия отпуска мороженого, то есть внешний вид продавца, наличие чистой специальной одежды. При работе с продуктом сотрудник должен использовать разовые перчатки. Не покупайте мороженое, если вы заметили, что оно потеряло форму. Это значит, его размораживали, возможно, даже неоднократно. Такие действия приводит к размножению микробов в продукте. Не покупайте мороженое, которое имеет колоритные, кислотные цвета – ядовито-желтый либо розовый. Скорее всего, оно изобилует вредными красителями. Обращайте внимание на упаковку, на ней должны быть указаны: производитель, наименование, масса нетто, цена, обозначение стандарта, дата изготовления продукта и срок его годности. Мороженое, на котором данная информация не указана, лучше не приобретать. Мороженое, реализуемое "на развес" прямо на улицах города и в сомнительных точках, приобретать опасно. Чаще всего оно просроченное, а требование предъявить какую-либо документацию на этот продукт, как правило, заканчивается неудачей. Если вы покупаете развесное мороженое, формируемое шариками, которые вам продавец набирает из различных коробочек, проследите за тем, где находится ложка для мороженого – она не должна храниться в воде. В случае, если, продегустировав "холодное лакомство", вы почувствовали посторонний привкус, неприятный запах или обнаружили подозрительную его консистенцию, от дальнейшего употребления данного продукта лучше отказаться. Структура качественного мороженого должна быть однородной, без ощутимых частиц сахара и льда. Если мороженое покрыто кристалликами льда, скорее всего, его размораживали и опять положили в морозильник. Лучше отказаться от такой покупки.

Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций поможет избежать заболевания острыми кишечными инфекциями и пищевых отравлений.