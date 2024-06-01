Чем опасно аппаратное мороженое в жаркую погоду
Как отмечают санитарные врачи, мороженое может сыграть злую шутку с организмом и привести к заболеванию острой кишечной инфекцией или пищевому отравлению.
Поэтому необходимо обращать внимание на несколько аспектов, связанных с безопасным потреблением мороженого, особенно приобретенного на улице.
Чем же опасно разливное мороженое?
Разливное, или фрезерное, мороженое из аппаратов может быть потенциально опасным, если не соблюдаются санитарные нормы и правила.
"Зачастую, предприниматели уличных торговых точек своевременно не проводят мойку и обработку аппаратов, допускаются к работе лица, не прошедшие медицинский осмотр и гигиеническое обучение с допуском к работе. Кроме того, из-за отсутствия условий для соблюдения личной гигиены продавцы могут обслуживать клиента немытыми руками", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова.
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Специалист обратила внимание на то, что рядом с такими "точками разлива мороженого" зачастую нет элементарных санитарных условий – воды, моющих средств.
"Продавцу привозят готовую смесь, которую он заливает в аппарат на улице, и торгует, возможно, несколько дней. А вот где и в каких условиях была приготовлена смесь – неизвестно, как и наличие санитарно-эпидемиологического заключения на цех, были ли соблюдены все гигиенические требования. Учитывая перечисленное, не рекомендуется есть разливное мороженое на улице".Гаухар Каткенова
Специалист отметила, что любой продукт питания, в том числе и мороженое, можно есть после того, как вымыли руки, или же, в крайнем случае, обработали антисептиком.
"Если вы идете по улице и вам захотелось тот или иной продукт, подумайте, сколько микробов на ваших руках и что вы их можете перенести в свой желудок", – добавила врач.
Также врач заметила, что покупателей должны интересовать вафельные стаканчики, в которые наливают мороженое, а вернее – их санитарное состояние. Возможно, еще несколько минут назад они могли лежать в открытой коробке, стоящей прямо на земле.
"Если для деятельности цеха, где готовятся смеси мороженого, необходимо оформление санитарно-эпидемиологического заключения, то торговые точки, включая уличные аппараты, должны подать уведомление о начале деятельности в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы", – подчеркнула специалист.
Какое мороженое можно покупать на улице, не опасаясь за здоровье?
Как советует санитарный врач, покупать мороженое лучше в заводской упаковке, в санкционированных объектах торговли, так как оно изготавливается и упаковывается в условиях, соответствующих санитарным нормам.
"К тому же хотелось бы напомнить о том, что надо всегда проверять целостность упаковки и изучать информацию в маркировке. На ней должны быть указаны: производитель, наименование, масса нетто, цена, обозначение стандарта, дата изготовления продукта и срок его годности. Мороженое, на котором данная информация не указана, лучше не приобретать".Гаухар Каткенова
Какие условия должен создать предприниматель, чтобы продавать мороженое?
Предприниматель обязан обеспечить соблюдение всех санитарных норм и правил, а именно:
- Регулярное санитарное обслуживание аппаратов для разлива мороженого. Перед каждой заправкой аппарат должен обрабатываться в специально оборудованном моечном отделении цеха.
- Наличие у персонала медицинских книжек с отметками о прохождении медицинских осмотров.
- Соблюдение условий хранения и реализации мороженого, включая температурный режим и чистоту оборудования.
"В этом сезоне по городу Алматы случаев пищевого отравления и групповых заболеваний, связанных с употреблением мороженого, не было зарегистрировано. Однако с наступлением весенне-летнего сезона горожанам при приобретении мороженого необходимо знать важные правила", – отметила санврач.
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Санитарные врачи рекомендуют обратить внимание на следующие условия:
- Выполнение требований хранения и реализации продукции, а также санитарное состояние автомата.
- Условия отпуска мороженого, то есть внешний вид продавца, наличие чистой специальной одежды. При работе с продуктом сотрудник должен использовать разовые перчатки.
- Не покупайте мороженое, если вы заметили, что оно потеряло форму. Это значит, его размораживали, возможно, даже неоднократно. Такие действия приводит к размножению микробов в продукте.
- Не покупайте мороженое, которое имеет колоритные, кислотные цвета – ядовито-желтый либо розовый. Скорее всего, оно изобилует вредными красителями.
- Обращайте внимание на упаковку, на ней должны быть указаны: производитель, наименование, масса нетто, цена, обозначение стандарта, дата изготовления продукта и срок его годности. Мороженое, на котором данная информация не указана, лучше не приобретать.
- Мороженое, реализуемое "на развес" прямо на улицах города и в сомнительных точках, приобретать опасно. Чаще всего оно просроченное, а требование предъявить какую-либо документацию на этот продукт, как правило, заканчивается неудачей.
- Если вы покупаете развесное мороженое, формируемое шариками, которые вам продавец набирает из различных коробочек, проследите за тем, где находится ложка для мороженого – она не должна храниться в воде.
- В случае, если, продегустировав "холодное лакомство", вы почувствовали посторонний привкус, неприятный запах или обнаружили подозрительную его консистенцию, от дальнейшего употребления данного продукта лучше отказаться.
- Структура качественного мороженого должна быть однородной, без ощутимых частиц сахара и льда. Если мороженое покрыто кристалликами льда, скорее всего, его размораживали и опять положили в морозильник. Лучше отказаться от такой покупки.
Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций поможет избежать заболевания острыми кишечными инфекциями и пищевых отравлений.