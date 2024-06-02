Как избавиться от мешков под глазами, рассказала косметолог

Косметолог Ольга Высоцкая рассказала о причинах появления мешков и темных кругов под глазами, и поделилась, как от них избавиться, сообщает Zakon.kz.

Мешки под глазами — это отеки или уплотнения в области под нижними веками, связанные с выпячиванием периорбитальной зоны. Они выглядят, как мягкие и выпуклые подушечки под глазами, которые могут быть следствием накопления жидкости или жировых отложений, рассказала косметолог для "Газеты.Ru".

По цвету такие проявления бывают темнее или светлее окружающей кожи. В некоторых случаях, особенно при усталости или недосыпе, они сопровождаются темными кругами. Консистенция варьируется от мягкой и податливой до более плотной и твердой в зависимости от содержания — лимфатическая жидкость это или жир.

Малярные отеки образуются из-за выступания жировой ткани, которая находится вокруг глаз. Это чаще связано с возрастными изменениями, когда мышечный и кожный слои ослабевают.

Мягкие водянистые отеки возникают из-за накопления жидкости под кожей вокруг глаз, что может быть результатом аллергии, изменений в гормональном балансе, избыточного потребления соли или недостатка сна.

Мешки под глазами могут быть и комбинацией жировых и жидкостных отеков. Такое явление довольно распространено у людей, особенно при наличии генетической предрасположенности.

Полезные советы для устранения мешков под глазами

Поддержание регулярного режима сна. Важно соблюдать график сна и спать не менее семи-восьми часов в сутки. Отдых должен быть полноценным и непрерывным.



Правильное питание. Стоит включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином C, витамином E и жирными кислотами Омега-3. Они поддерживают здоровье кожи.

Достаточное употребление воды. Необходимо пить достаточно воды каждый день, чтобы предотвратить обезвоживание. На один кг веса для взрослого человека в норме приходится 20-40 мл жидкости.

Снижение потребления соли. Профицит соли приводит к задержке натрия и воды в организме. Тело человека старается разбавить соль, удерживая воду вокруг клеток, поэтому поставляет ее в кровоток. Это приводит к скрытым отекам внутри организма и застою лимфы.

Регулярные упражнения и отказ от курения и алкоголя. Физическая активность улучшает общий кровоток и может помочь уменьшить вероятность задержки жидкости в теле. Вредные привычки могут ухудшать состояние кожи и способствовать формированию мешков под глазами.

Релаксация. Йога, медитация и дыхательные упражнения могут помочь снизить уровень стресса, который также способствует образованию мешков под глазами.

Использование солнцезащитных средств. Кожа вокруг глаз нуждается в защите от воздействия ультрафиолетовых лучей. Обеспечить это можно при помощи солнцезащитных кремов или очков.

Мягкий уход за кожей вокруг глаз. В косметичке должны быть мягкие очищающие средства и увлажняющие кремы, специально предназначенные для нежной кожи вокруг глаз. Средства с антиоксидантами, кофеином, ретинолом или пептидами могут помочь укрепить кожу и снизить вероятность образования мешков.

Косметические патчи. Патчи пропитаны концентрированными сыворотками, которые обеспечивают быстрый и интенсивный уход. Их можно использовать регулярно или для мгновенного эффекта перед важными событиями.

Лимфодренажный массаж. Эта процедура улучшает лимфоотток, уменьшая скопление жидкости и снимая отеки. Массаж можно делать самостоятельно при помощи гуаши или записаться к специалисту для достижения лучших результатов.

Также есть несколько косметических процедур, к которым стоит обращаться только в том случае, если ничего из вышеперечисленного вам не помогает. Это инъекции филлеров, ботокс, лазерная шлифовка лица, химические пилинги и блефаропластика.

Из народных средств рекомендуется использовать холодный компресс и чайные пакетики.

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