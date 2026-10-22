Кожа подает сигналы: косметолог объяснила, на что обратить внимание

Косметолог Анастасия Пантус заявил о том, что стресс недостаток сна и неправильное питание могут отражаться на состоянии кожи: провоцировать отечность, темные круги под глазами и высыпания, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" эксперт рассказал, что кожа может реагировать на изменения, происходящие внутри организма. В частности, стресс способен влиять на кишечную микробиоту, а также сопровождаться появлением воспалительных элементов и отечности.

На состояние кожи также могут влиять прием лекарств и недостаточное потребление воды. Поэтому при появлении проблем специалист рекомендует обратить внимание на режим сна, качество питания и образ жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему становится трудно дышать без нагрузки.

