Кожа подает сигналы: косметолог объяснила, на что обратить внимание
Фото: magnific.com
Косметолог Анастасия Пантус заявил о том, что стресс недостаток сна и неправильное питание могут отражаться на состоянии кожи: провоцировать отечность, темные круги под глазами и высыпания, сообщает Zakon.kz.
В беседе с "Радио 1" эксперт рассказал, что кожа может реагировать на изменения, происходящие внутри организма. В частности, стресс способен влиять на кишечную микробиоту, а также сопровождаться появлением воспалительных элементов и отечности.
На состояние кожи также могут влиять прием лекарств и недостаточное потребление воды. Поэтому при появлении проблем специалист рекомендует обратить внимание на режим сна, качество питания и образ жизни.
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