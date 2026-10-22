#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
Советы

Кожа подает сигналы: косметолог объяснила, на что обратить внимание

Кожа подает сигналы: косметолог объяснила, на что обратить внимание, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 23:49 Фото: magnific.com
Косметолог Анастасия Пантус заявил о том, что стресс недостаток сна и неправильное питание могут отражаться на состоянии кожи: провоцировать отечность, темные круги под глазами и высыпания, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" эксперт рассказал, что кожа может реагировать на изменения, происходящие внутри организма. В частности, стресс способен влиять на кишечную микробиоту, а также сопровождаться появлением воспалительных элементов и отечности.

На состояние кожи также могут влиять прием лекарств и недостаточное потребление воды. Поэтому при появлении проблем специалист рекомендует обратить внимание на режим сна, качество питания и образ жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему становится трудно дышать без нагрузки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
женщина
09:48, 02 июня 2024
Как избавиться от мешков под глазами, рассказала косметолог
Продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила косметолог
12:14, 01 ноября 2024
Продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила косметолог
Советы, косметолог, уход за кожей
19:00, 21 ноября 2025
Как ухаживать за кожей зимой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бексултан Макыш не отметился результативными действиями
06:47, Сегодня
Казахстанский хоккеист Макыш не смог помочь своей команде победить в канадской лиге OHL
Мовсар Евлоев и Александр Волкановски провели дуэль взглядов
06:29, Сегодня
Евлоеву дали совет перед его боем с Волкановски на UFC 333
Висенте Таборда отметился голом в матче с &quot;Кайратом&quot;
05:59, Сегодня
Полузащитник "Панатинаикоса" Таборда высказался после победы над "Кайратом"
Хамзат Чимаев отреагировал на потасовку Армана Царукяна
05:20, Сегодня
Чимаев отреагировал на потасовку Царукяна и Дэниса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: