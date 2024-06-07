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Ученые доказали, что выпивать перед полетом и во время опасно для жизни

Ученые доказали, что выпивать перед полетом и вовремя опасно для жизни, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 08:20 Фото: pixabay
Британские ученые доказали, что сочетание алкоголя и давления в салоне самолета на крейсерской высоте угрожает здоровью сердца спящих пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По информации Medical Xpress, влияние спиртного на организм больше всего ощущается во время дальних перелетов.

Как выяснилось, алкоголь плюс давление в самолете снижают содержание кислорода в крови и повышают частоту сердечных сокращений даже у молодых и здоровых людей. Чем больше человек выпил, тем сильнее могут быть эти эффекты, особенно среди пожилых пассажиров и людей из группы риска сердечных заболеваний.

Спиртное расслабляет стенки кровеносных сосудов, увеличивая пульс во время сна, что схоже с эффектом гипобарической гипоксии. Поэтому исследователи хотели выяснить, может ли сочетание алкоголя и давления в салоне самолета на высоте полета оказывать негативный эффект на спящих пассажиров. Людей в возрасте от 18 до 40 лет разделили на две группы – половину отправили в лабораторию сна с нормальным атмосферным давлением (на уровне моря), а другую половину – в высотную камеру, имитирующую давление в салоне самолета на крейсерской высоте (2438 м над уровнем моря).

Участники исследования выпивали по две банки пива (крепостью 5%) или два бокала вина (12%). Сочетание алкоголя и давления на высоте привело к падению уровня кислорода в среднем до чуть более 85%. Чтобы это компенсировать, организм увеличивал пульс в среднем почти до 88 ударов в минуту во время сна. У тех, кто спал в высотной камере, но не употреблял спиртное, средний пульс не превышал 73 удара в минуту, а уровень кислорода не падал ниже 95%.

Исследователи отмечают, что в совокупности эти результаты указывают на то, что даже у молодых и здоровых людей сочетание алкоголя со сном на высоте создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обострению симптомов у пациентов с сердечными или легочными заболеваниями.

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