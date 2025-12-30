Ученые доказали, что работодатели не любят нанимать геймеров

Любовь к компьютерным играм мешает трудоустройству – доказано учеными, сообщает Zakon.kz.

Команда немецких ученых под руководством доктора Йоханнеса М. Баша решила выяснить, как упоминание игрового опыта в резюме влияет на оценку кандидатов на этапе первичного отбора. Об этом передает издание Psy Post.

В эксперименте приняли участие 162 человека, набранные через социальные сети. Средний возраст участников составил 32 года, 64% из них были женщинами. Лишь 4% имели опыт работы менеджером по найму.

"Участников случайным образом разделили на четыре группы и попросили представить себя в роли специалиста по подбору персонала. Каждый оценивал вымышленного кандидата на позицию консультанта по работе с клиентами. Резюме всех кандидатов были идентичны, за исключением одной детали: в качестве второго увлечения указывался либо волейбол, либо компьютерные игры", – говорится в публикации.

Результаты оказались однозначными. Кандидаты, указавшие своим увлечением компьютерные игры, получали более низкие оценки пригодности к найму по сравнению с теми, кто занимался волейболом. Эта закономерность сохранялась вне зависимости от указанного уровня мастерства.

"Наше исследование – лишь первый шаг в изучении роли игровых навыков при отборе кандидатов", – отмечают ученые.

Они признают возможное ограничение, что формулировки в описании вакансии могли подчеркивать важность межличностных навыков, что делало волейбол как командный вид спорта более релевантным для этой конкретной должности.

Познавательной стала история 33-летней китаянки, которая бросила свою привычную работу арт-директора в китайской игровой индустрии и стала профессионально заниматься боевыми искусствами.