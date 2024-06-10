Самый необычный вид спорта, которым модно заниматься в 2024 году

Сквош – игра, популярная среди аристократов и миллионов людей по всему миру. Как играть в модную игру, что нужно для сквоша, и какую пользу для здоровья дает увлечение этим видом спорта – об этом в материале Zakon.kz.

Сквош

Сквош считается любимым видом спорта британской королевской семьи и еще десятка миллионов человек в мире. Людям нравится в нем простота – можно быстро научиться и выигрывать, и эффективность – сжигает большое количество калорий и воздействует на всю группу мышц.

Что такое сквош?

Сквош – это игра с ракеткой и особым мячом, которым нужно ударить в стену по определенным правилам. Этот вид спорта можно сравнить с теннисом или бадминтоном с той разницей, что спортсмены не отбивают посыл мяча от другого игрока, а бьют его о стену и отбивают отлетающий от стены мяч. Играть можно одному или парой, тогда игроки отбивают мяч поочередно.

История и происхождение сквоша

Современный вид спорта сквош (англ. Squash) произошел от старинной игры в мяч "жё-де-пом". Родоначальниками игры считаются дети – в середине XIX века ученики одной из престижных лондонских школ, не зная, чем заняться в ожидании товарища, решили побросать мяч о стену и отбивали его ракетками. Забава понравилась одноклассникам, и постепенно ею увлеклись по всему Лондону, а далее по стране и миру.

Само название игра получила из-за особенностей мяча – это был мягкий резиновый и полый внутри мяч, который во время удара о стену буквально сплющивался (по-английски squashed). Соответственно, игра получила название – Squash (сквош).

Основные правила и оборудование для сквоша

Основные правила сводятся к следующему. Играть может один игрок или пара. Если в тренировке или матче участвует пара, то игроки по очереди бьют ракетками по мячу, который после удара или отскока от пола должен удариться о фронтальную стену. Зона фронтальной стены, о которую должен удариться мяч, ограничена – верхняя линия находится на высоте 4,57 см от пола, нижняя линия – на высоте 48 см от пола. Пространство вне этой зоны считается аутом.





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Для сквоша необходим специальный корт с длиною 9,75 м и шириною 6,4 м. Сама площадка, где находятся игроки, поделена на два больших квадрата для каждого из них. В каждом большом квадрате имеется квадрат меньшей площади, откуда производится подача игроком. После его удара о фронтальную стену мяч должен отскочить в зону (квадрат) соперника, после чего тот уже его должен отбить. Далее в игре разметка по площади квадратов уже не учитывается, за исключением зоны попадания мяча на фронтальной стене – аута.



Матч состоит из трех или пяти геймов до 11 очков (в каждом). Разрешается удар по мячу ракеткой с лета. Мяч может только один раз отскочить от пола до удара ракеткой. Право первой подачи разыгрывается между игроками путем жеребьевки. Турниры проводятся, как правило, до двух или трех побед.

Удары ракеткой по мячу в сквоше

В сквоше приняты английские названия ударов ракеткой по мячу, всего их пять: драйв (Drive) – основной удар; кросс (Cross); боуст (Boust); дроп (Drop); лоб (Lob). Каждый из ударов используется под определенные цели в игре и требует хорошего навыка.

Какая экипировка нужна для игры в сквош

Ракетка. Ракетка для игры в сквош отличается от теннисной и весит меньше. Имеет различия по форме обода: традиционная (овальная) и каплевидная. При традиционной форме – удар мяча приходится на центр ракетки, при каплевидной – ближе к верхней части рамки ракетки.





Фото: pixabay

Мяч. Мячи для игры в сквош весят от 23 до 25 граммов и имеют отличия. Один вид – для новичков, другой – для профессионалов. Существует также понятие "скорость отскока", параметры наносятся на мячах, а цветовые пятна на них указывают на уровень мастерства.



Цветовые маркеры на мячах для игры в сквош

Две желтые точки – только для профессионалов, мяч летит с низкой скоростью и дает низкий отскок. Одна желтая точка – для опытных игроков, характеристики полета и отскока мяча аналогичны. Белая точка – для игроков с небольшим опытом, мяч имеет среднюю скорость полета и средний отскок. Красная точка – для новичков. Синяя точка – идеальный вариант для начинающих игроков, где мяч имеет большую скорость полета и высокий отскок.

Обувь. Лучше приобрести специальные кроссовки для игры в сквош. Обувь имеет хорошее сцепление с полом зала и отлично подходит для быстрого интервального бега и резких торможений.

Защитные очки. Предмет, являющийся обязательным для проведения тренировок в большинстве залов и участия в соревнованиях.





Фото: freepik

Польза для здоровья и физической формы

Играть в сквош можно в любом возрасте и при любом уровне физической подготовки. Во время игры организм естественным образом получает кардионагрузки, полезные для сердца. Помимо этого, движения: выпады, повороты, наклоны, работа верхнего отдела тела и плеча, необходимость быстро реагировать на удары соперника и принимать решения – все это благотворно влияет на мышечный каркас тела и деятельность головного мозга. Во время часовой тренировки сгорает до 1 тыс. ккал.