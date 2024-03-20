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Более полумиллиона казахстанцев занимаются национальными видами спорта

Праздник НВС 20 марта, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 13:02 Фото: Instagram/ultsport.kz
20 марта 2024 года в Казахстане объявлен Днем национального спорта. Согласно статистическим данным, около 620 тыс. жителей страны увлекаются традиционными казахскими видами спорта, сообщает Zakon.kz.

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В 2022 году количество систематически занимающихся национальными видами спорта по стране составило 584,1 тыс. человек, передает пресс-служба МТС РК. А год спустя этот показатель вырос до 619,2 тыс. В настоящее время по национальным видам спорта работают 1488 тренеров, из них в сельской местности трудятся 928 тренеров.

Ежегодно в Казахстане проводится более тысячи соревнований различного уровня, от международного до сельского, по следующим видам спорта: қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге, теңге ілу, жамбы ату, аударыспақ, құсбегілік, дәстүрлі садақ ату и жекпе-жек. Все перечисленные виды игр официально вошли в список национальных видов спорта.

Сегодня в республике существует 12 клубов и 13 школ по национальным видам спорта. Также действует Центр национальных и конных видов спорта, который занимается подготовкой спортсменов сборных команд республиканского уровня.

Функционирует Ассоциация национальных видов спорта, которая объединяет 10 федераций. Есть также отдельно федерации қазақ күресі и жекпе-жек.

Казахстан – постоянный участник международных состязаний по этническим видам спорта, во главе которых стоят Всемирные игры кочевников, последние из которых прошли в Турции год назад.

А юбилейные V Всемирные игры кочевников примет Астана в сентябре 2024 года.

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