Сухоцветы в интерьере: советы дизайнеров по украшению и уходу

Лето – прекрасная пора для того, чтобы позаботиться о своем интерьере, и собрать цветочные композиции для зимы и осени. Zakon.kz узнал, как и какие растения подойдут для создания букетов из сухоцветов, как правильно составить композицию, и как за ней ухаживать.

Эволюция мнений о букетах из сухоцветов в интерьере

Исторический взгляд

Мода на композиции из сухоцветов зародилась еще в XIX веке, букетами из сухих цветов украшали дома европейские буржуа. Позднее тенденции в украшении интерьеров изменились, композиции из сухоцветов стали считать дурным вкусом, и до середины XX о букетах забыли. Затем пришли 60-ые со своей модой на твист и новую концепцию интерьера, и сухоцветы снова вошли в моду, а потом было еще несколько волн признания и забвения, и вот теперь мир вновь переживает тренд на композиции из сухоцветов в интерьере.





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Современные тренды и тенденции

В отличии от моды прошлых лет, в современном дизайне используются не только букеты из сухоцветов, но и масштабные композиции в виде панно на стенах, деликатные и одиночные растения и цветы в рамках для фото под стеклом, красивых прозрачных банках или открытых шкатулках. Позволительно размещать в квартире сухоцветы в плетеных корзинах, банках, открытых шкатулках. Для экоинтерьера дизайнеры используют неожиданный прием – они подвешивают пучки засушенных трав, растений и цветов к потолку или стенам. Если используются прозрачные емкости, то они могут фигурировать двояко – можно оставить их без заполнения. В этом случае сухоцвет должен быть идеален в нижней части. Но, как правило, стилисты любят заполнять прозрачные емкости разными красивыми штучками: камешками, ракушками, разноцветными прозрачными шариками. Эковариант – использовать для заполнения чистейший речной песок, мелкие шишки, желуди, каштаны. Саму емкость можно обвязать фактурным жгутом или бечевкой, атласной летной, одним словом, нет числа приемов для украшения букетов из сухоцвета.

Какие растения использовать для сухоцветов

Выбор растений для засушки требует внимания, так как далеко не все травы и цветы ведут себя хорошо после засушивания. Важно, чтобы они как можно дольше сохраняли свой прекрасный внешний вид и не сыпались. Специалисты не советуют брать для засушки стебли рогоза, так как пух не удерживается на растении, и постоянно разлетается в разные стороны.

Популярные виды для засушки

У дизайнеров за годы работы с сухоцветами сформировался свой список предпочтений. Например, лучше использовать для создания композиций растения с жесткими крепкими лепестками, специалисты предлагают обратить внимание на семейство астровых.

Какие растения рекомендуют использовать дизайнеры для композиции из сухоцветов • гелихризум разных сортов; гелиптерум • эхинацея; аммобиум; ксерантемум • анафалис; гомфрена; тысячелистник • лунарию; гипсофилу; кермек • амаранты; целозию; синеголовник.

Помимо цветов в композициях выгодно смотрятся сухие колосья пшеницы, тростник, лисохвост или засушенные цветки лука (особенно эффектно смотрится афлатунский). Можно использовать так же в букетах засушенные бутоны роз.





Фото: freepik

Особенности размещения сухоцветов в интерьере

Использование композиций из сухоцветов требует такого же тщательного подхода, как выбор цвета или стиля для интерьера. Дизайнеры, прежде всего, предупреждают о необходимости соблюдать чувство меры с их размещением – если композиций из сухоцветов будет слишком много, то возникнет ощущение захламленности помещения или дома.

Где лучше всего разместить композиции

Если сформирован объемный букет, который привлекает к себе внимание и сам по себе является акцентом, то лучше в данном помещении ограничиться им, и не ставить других вариантов. Для размещения сухоцветов подойдут любые поверхности в доме, можно поставить на пол вазу с высоким стеблями растений рядом с полкой под телевизор, или в угол комнаты, куда падает взгляд при входе. Часто букеты с сухоцветом размещают как украшение в обеденной зоне или на кофейном столике у дивана. В последнем случае должен быть маленький и милый букет. Можно использовать композиции из сухоцветов для украшения интерьера ванны или прихожей. Растениям не нужен солнечный свет, поэтому они будут себя хорошо чувствовать в темных помещениях.

Как сочетать сухоцветы с другими элементами декора

Общая рекомендация дизайнеров по сочетаемости с другими элементами декора - помнить о необходимости учитывать стиль, в котором выдержан дизайн дома или квартиры. К примеру, в интерьере в стиле лофт или хай-тек сухоцветы смотрятся инородно. Лучше всего подобные композиции смотрятся в помещениях, оформленных в скандинавском стиле, провансе, кантри, и интерьерах, где использовались натуральные материалы и есть разнообразие фактур. Существует декораторский прием, когда сухоцвет повторяет рисунок на обоях или текстиле (шторы, покрывало, скатерть и т.д.), в этом случае композиция выглядит идеально в интерьере.

Общее правило. Важно соблюдать пропорции: маленький букет "потеряется" и не будет заметен в большом помещении. Высокая ваза с высокими стеблями растений визуально поднимает потолок.





Фото: freepik

Как собрать и засушить растения для интерьера

Методы сбора и подготовки растений

Для выбора времени сбора цветов и растений необходимо исходить от поры их цветения и набора максимально выигрышной формы. Флористы рекомендуют собирать бутоны цветов после их полного распускания, а плоды и семена после окончания формирования. Для засушки нужно выбирать свежие, а не увядающие растения, процесс сушки должен проходит в темном и хорошо проветриваемом помещении. Срезать растения нужно только в сухую погоду. Лучше подвешивать пучки к потолку соцветиями вниз. Существует специальный прием для тех случаев, когда нужно получить сухоцветы в блеклых тонах – в этом случае при сушки их время от времени опрыскивают из пульверизатора.

Техники засушивания для сохранения цвета и формы

Наряду с традиционным методом сушки, существуют и другие. Например, сухоцветы покрывают влагопоглощающим силикагелем или засыпают песком, есть способ сушки растений в глицерине, так называемый процесс стабилизации. Эти технологии применяют в профессиональных мастерских, и самостоятельного применения в домашних условиях для них не предусмотрено.

Как составить композицию из сухоцветов

Дизайнеры советуют придерживаться определенной схемы при формировании композиции. Для соломенных, коричневых, нежно-розовых и желтых тонов подходят: дерево, глина, стекло и пергаментная бумага. Давно и активно используют для букетов из сухоцветов керамические вазы, отвечающие по стилю и цвету интерьеру помещения. Для составления букета стебли необходимо собрать, и закрепить лентой или веревкой, а затем переместить в емкость. Для декоративного гербария необходимо изначально сушить растение под прессом.

Уход за сухоцветами в интерьере

Для длительного использования композиций из сухоцветов необходимо ставить их в места, где нет прямых солнечных лучей, батарей отопления и неконтролируемой влаги. Для некоторых растений можно устраивать влажный туман – если букеты лаванды и бессмертника сбрызгивать из пульверизатора, то они усиливают свой аромат и яркость цвета.