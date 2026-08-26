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Букет учителю до 5000 тенге: какие цветы выбрать на 1 сентября

осенние цветы на 1 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
До 15 тысяч тенге родители в Алматы в среднем готовы потратить на букет учителю для праздничной линейки. Однако красивую композицию можно собрать дешевле, если выбрать сезонные цветы. Какие растения сейчас стоят недорого и во сколько обойдется букет, Zakon.kz рассказала флорист.

Близится 1 сентября – день, когда школьники традиционно приходят на линейку с цветами, чтобы вручить их учителям. Для родителей это означает еще одну статью расходов перед началом учебного года. Однако покупать дорогую композицию вовсе не обязательно: красивый и уместный букет можно собрать из сезонных цветов.

Как рассказала менеджер по продажам и дипломированный флорист Кристина Козырева, выбор букета во многом зависит от возможностей родителей. По ее словам, нарядную композицию к 1 сентября можно подобрать как за 3-5 тысяч тенге, так и за 10-15 тысяч тенге.

"В среднем стоимость букетов к 1 сентября варьируется от 5 до 15 тысяч тенге – это самый ходовой бюджет", – добавила Кристина Козырева.

Какие цветы выбирают на 1 сентября

По словам флориста, перед Днем знаний покупатели чаще всего выбирают букеты-миксы. В таких композициях используют подсолнухи, гладиолусы, астры, а также небольшие композиции на оазисе, в сумочках и корзинках.

осенние цветы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: из личного архива Кристины Козыревой

При этом специалист советует не забывать о сезонности. Начало осени – это время, когда в продаже появляется немало красивых осенних цветов, которые могут стать основой недорогого букета. Сейчас, в частности, можно обратить внимание на георгины, хризантемы и гвоздики перистые или садовые.

Сколько стоят цветы в Алматы

астры, альстромерия, подслнух, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

По данным эксперта по цветам, георгины сейчас стоят около 1000 – 1200 тенге за штуку, гладиолусы – около 1000 тенге. Розы стоят дороже в пересчете на композицию, однако и из них можно собрать относительно бюджетный вариант.

осенние цветы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

Например, одна премиальная роза китайского производства в магазине стоит 500 тенге, а букет из семи роз обойдется в 3500 тенге без учета оформления.

Астры на данный момент чаще продаются пучками, а не поштучно. Бюджетный букет можно собрать из одного – двух видов цветов.

осенние цветы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

По словам флориста, для недорогого букета необязательно покупать большое количество цветов разных видов.

"Например, хризантемы, гвоздики в данное время очень красивые. Можно собрать цветочную композицию подходящей палитры, с веткой зелени – и небольшой букет будет готов", – отметила собеседница.

Кроме того, эти разновидности растений долгое время могут радовать глаз, так как стоят в вазах достаточно долго.

Еще один вариант – использовать сочетание нескольких сезонных цветов.

"Букеты из одного гладиолуса, одного георгина и, допустим, с веточкой астры или хризантемы в интересном оформлении тоже могут быть бюджетными, но смотреться довольно интересно", – сказала Кристина Козырева.

цветы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: из личного архива спикера

Но все-таки флорист советует обратить внимание именно на астры.

Например, небольшие композиции из этих цветов на оазисе в среднем стоят около 5000 тенге. Типичные осенние цветы помогут сэкономить, но они ничем не уступают привычным розам.

мини букетики из астр на оазисе, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: из личного архива героя

При выборе букета можно рассмотреть и садовые цветы, выращенные местными производителями и цветоводами-любителями на дачных участках.

Как объяснила флорист, магазинные и дачные цветы могут существенно различаться по стоимости.

"Можно купить дачные садовые цветы, такие как астры, а можно приобрести магазинные. Цена между ними будет разниться очень сильно, так как на привоз цветов затрачивается больше ресурсов", – пояснила она.

При этом магазин, в котором работает Козырева, преимущественно продает привозные цветы. Основные страны, откуда поступают цветы, – Турция, Голландия, Китай и Эквадор. Исключение составляют сезонные растения – их закупают у местных производителей и в теплицах.

Подорожают ли цветы перед 1 сентября

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

При этом, по словам флориста, в 2026 году существенного роста цен по сравнению с прошлым годом в магазине не произошло.

"По сравнению с прошлым годом цены остались относительно прежними, так как у опытных цветочников существуют свои оптово-розничные склады, поэтому они могут себе позволить сильно не завышать стоимость", – рассказала Кристина Козырева.

Таким образом, для родителей, которые хотят уложиться в небольшой бюджет, оптимальным вариантом может стать именно сезонный букет, а не большая композиция из дорогих импортных цветов.

Когда лучше покупать букет

Букеты, цветы, подарочные букеты, флористика, флористы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

Покупать цветы непосредственно утром 1 сентября необязательно. По словам флориста, букет можно приобрести накануне вечером – при правильном хранении он сохранит свежесть до праздника.

На состояние цветов влияют температура воздуха, количество воды, влажность и попадание прямых солнечных лучей. Поэтому после покупки букет лучше оставить в прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей, обеспечив ему достаточное количество воды.

"Приобретая букет на праздники, нужно в первую очередь обратить внимание на внешний вид цветка, убедившись в свежести букета. Нужно обеспечить максимально комфортное хранение – прохладное помещение без прямых солнечных лучей с достаточным количеством воды. Таким образом, если купить букет накануне торжественной линейки, к утру он сохранит свежий и эстетичный вид", – заключила флорист.

Какой букет выбрать

Таким образом, если задача – поздравить учителя и не потратить лишнего, необязательно выбирать огромную композицию. Букет из типичных для осени цветущих растений – георгина, гладиолуса, астры, хризантемы или гвоздик – может выглядеть роскошно и невероятно ярко, при этом обойтись дешевле большой композиции из импортных цветов.

экзотические бутоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

Поэтому, если хочется уложиться примерно в 3500 – 5000 тенге, можно рассмотреть небольшой букет из семи роз или композицию из сезонных цветов. При бюджете от 5000 до 15 000 тенге выбор становится значительно шире – можно составить более пышную композицию или выбрать экзотические и более дорогие цветы, например, лилии, каллы или орхидеи.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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