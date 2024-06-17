Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько черешни можно есть в день

Сколько черешни можно есть в день, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 21:33 Фото: freepik
Черешня считается полезным фруктом благодаря своему богатому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако, как и в случае с любыми продуктами, важно употреблять их в умеренных количествах. Какая норма допустима – в материале Zakon.kz.
Количество черешни, которое можно съесть в день, зависит от индивидуальных факторов, таких как возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья.
Для взрослого человека без аллергии на черешню и без проблем с пищеварением умеренное количество может составлять 150-200 граммов в день.
Это примерно равно одному стакану свежей черешни. Важно помнить, что черешня содержит сахар, поэтому людям с диабетом или тем, кто следит за уровнем сахара в крови, следует учитывать это при употреблении фруктов. 

Несколько простых правил покупке сезонной ягоды:

  • выбор – покупайте свежую и зрелую черешню без повреждений и пятен. Лучше всего выбирать твердые яркие плоды с зелеными черешками;
  • хранение – черешню следует хранить в холодильнике, чтобы она оставалась свежей дольше. Перед употреблением выньте ее из холодильника, чтобы она немного подогрелась до комнатной температуры;
  • подготовка – перед едой черешню нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки грязи и пестицидов;
  • употребление – ешьте черешню целиком, откусывая мякоть вокруг косточки. Не забывайте, что косточки не следует глотать.
  • утилизация – косточки можно выбросить или использовать для компота.

Следует учесть, что если у вас есть какие-либо заболевания или особые диетические ограничения, то рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом перед употреблением.


Ранее Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, как сбросить лишние килограммы, не изнуряя себя строгими диетами. Подробнее можно прочитать здесь

Читайте также

Отпуск летом: лучшие места для отдыха вдвоем
Отпуск летом: лучшие места для отдыха вдвоем
10 эффективных советов: как начать худеть без диет и спортзала
10 эффективных советов: как начать худеть без диет и спортзала
Володина, астролог, удача, конец июня, гороскоп
Известный астролог назвала знаки зодиака, которым улыбнется удача до конца июня
Аймира Муксулова
Интересное 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: