Диетолог предупредил об опасности киви
О том, кому стоит исключить киви из рациона, рассказал диетолог Антон Поляков. Его слова приводит aif.ru.
По словам специалиста, прежде всего осторожность следует проявлять людям с аллергией на латекс, авокадо, фундук, пшеницу, инжир или мак. Дело в том, что киви содержит аллергены, способные вызывать перекрестную аллергическую реакцию.
Кроме того, диетолог не рекомендует употреблять этот фрукт людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Ограничения также касаются пациентов с острыми заболеваниями почек и мочекаменной болезнью.
При этом полностью отказываться от киви без медицинских показаний не стоит. Как отметил Поляков, фрукт богат полезными веществами, в частности витамином С и калием.
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