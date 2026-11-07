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Диетолог предупредил об опасности киви

польза и вред киви, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:38 Фото: magnific
Киви считается одним из полезных фруктов благодаря высокому содержанию витамина С и других питательных веществ. Однако для некоторых людей этот продукт может представлять опасность и даже спровоцировать нежелательную реакцию организма, сообщает Zakon.kz.

О том, кому стоит исключить киви из рациона, рассказал диетолог Антон Поляков. Его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, прежде всего осторожность следует проявлять людям с аллергией на латекс, авокадо, фундук, пшеницу, инжир или мак. Дело в том, что киви содержит аллергены, способные вызывать перекрестную аллергическую реакцию.

Кроме того, диетолог не рекомендует употреблять этот фрукт людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Ограничения также касаются пациентов с острыми заболеваниями почек и мочекаменной болезнью.

При этом полностью отказываться от киви без медицинских показаний не стоит. Как отметил Поляков, фрукт богат полезными веществами, в частности витамином С и калием.

Ранее мы сообщали, что кардиолог назвал крупу, которая помогает защитить сердце.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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