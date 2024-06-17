Вся правда о брекетах: плюсы и минусы

Многие задаются вопросом устанавливать брекеты или нет, особенно это беспокоит людей в зрелом возрасте. Одна часть не хочет ощущать лишние неудобства, другие переживают о возможных последствиях. Zakon.kz собрал основные плюсы и минусы ношения брекетов.

Перед установкой брекетов,каждый преследует свои цели. Зачастую это выравнивание зубов, исправление прикуса, улучшение жевательного аппарата, а иногда даже их устанавливают для красоты. При этом для некоторых есть строгие противопоказаниях в установке. Поэтому как любое медицинское вмешательство, установка брекетов требует взвешенного подхода и обязательного осмотра ортодонта. При этом те, кто уже носил ортодонтическое устройство рекомендуют по мере возможности посетить несколько специалистов.

Как работают брекеты

Брекеты работают по принципу постоянного давления на зубы, чтобы медленно перемещать их в желаемое положение.

Крепление брекетов. На каждый зуб крепится металлическая или керамическая пластинка (брекет), которая служит ручкой для перемещения зуба. Дуги. Через брекеты пропускается металлическая дуга, которая соединяет их в единую систему. Давление. Дуга создает непрерывное легкое давление на зубы, заставляя их двигаться. Активация. Во время визитов к ортодонту дуга регулируется для поддержания необходимого давления. Ремоделирование костной ткани. Под действием давления костная ткань вокруг зуба ремоделируется, позволяя зубу перемещаться и закрепляться в новом положении.

Процесс требует времени, обычно от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности исправления. Важно соблюдать все рекомендации ортодонта и регулярно посещать его для корректировки брекетов, чтобы достичь наилучших результатов. Важно учесть, что зубы после ношения брекетов становятся подвижными, поэтому после снятия носить капы следует непрерывно и снимать только во время приема пищи.

Каждый случай индивидуален, и консультация с ортодонтом поможет определить, подходят ли брекеты вам и какие именно. Ортодонт также сможет обсудить альтернативные методы лечения, если они доступны.



Брекеты могут быть изготовлены из разных материалов, но функцию они выполняют одну и ту же. К примеру, те кто хочет, чтобы их не было видно зачастую выбирают керамические брекеты. Однако стоят они намного дороже чем металлические, но результат дают одинаковый.

Плюсы

Выравнивание зубов и улучшение эстетики улыбки;

Повышается уверенность в себе;

Профилактика челюстных заболеваний;

Исправление прикуса;

Иногда правильный прикус может повлиять на дикцию и речь.

Минусы

При установке неприятные ощущения;

Неудобства при приеме пищи;

Натирание внутренней полости рта;

Сложность в уходе;

Возможное появление кариеса и воспаление десен;

Время ношения и расходы;

При противопоказаниях в установке возможны осложнения.

Не забывайте, что каждый человек индивидуален и результаты соответственно могут быть разными. А такое сравнение позволит быть готовыми к возможным к сложностям. Стоит учесть, что любое ношение брекетов – это давление на зубы, и если вы все же решились на их установку, важно не пропускать и ежемесячно посещать ортодонта и делать подтяжки зубов, чтобы скорее прийти к нужному результату.

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