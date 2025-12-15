"Вся жизнь пролетела перед глазами": история чудом выжившего пожарного из Уральска

Куаныш Тилешов уже десять лет служит в пожарной части №1 Уральска. За это время он повидал многое, но события 12 декабря 2025 года он не забудет никогда. Корреспондент Zakon.kz встретился с пожарным, за судьбу которого переживали тысячи казахстанцев.

В тот день в доме №1 по улице Циолковского вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в экстренные службы днем. Огонь быстро распространялся, подъезд был заполнен густым дымом. Прибывшие пожарные приняли решение заходить в квартиру через балкон – стандартная, но всегда рискованная тактика.

Фото предоставил Куаныш Тилешов

Куаныш оказался одним из тех, кто первым поднялся наверх. Он стоял на балконе, готовясь проникнуть внутрь, когда в считанные секунды ситуация вышла из-под контроля.

Материал по теме Мощный взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Уральске

"В какой-то момент раздался сильнейший хлопок. Я даже не сразу понял, что произошло. Было ощущение, будто время остановилось. К счастью, я успел вовремя лечь, и Всевышний уберег меня", – вспоминает он.

Взрыв был такой силы, что от балкона и оконных рам практически ничего не осталось. В те секунды, говорит Куаныш, перед глазами действительно пронеслась вся жизнь.

Фото: Zakon.kz

"Нас всегда учили в таких ситуациях быть хладнокровными. Если бы на моем месте был кто-то из коллег, уверен, он бы поступил так же. После этого у меня, как назло, сел телефон. Когда вернулся в пожарную часть, все коллеги были встревожены, сказали, что все спрашивают обо мне. Включив телефон, я получил десятки сообщений о пропущенных звонках от жены, родственников, руководства, коллег и даже от совершенно незнакомых людей. В департамент начали приходить журналисты, простые люди… Я был очень горд, что служу в ЧС. Этот случай заставил меня многое переосмыслить. Теперь я ценю каждую минуту жизни". Куаныш Тилешов

Фото предоставил Куаныш Тилешов

Куанышу Тилешову 30 лет. Он родился и вырос в Уральске. Еще в детстве он решил для себя, что будет работать, помогая другим. Куаныш понимает, что работа пожарного полна опасностей и трудностей. В любой момент может произойти что-то страшное.

Фото: Мейірбек Тажкуранов

В повседневной жизни Куаныш – примерный семьянин и заботливый отец. Вместе с супругой Манар они воспитывают четверых детей.

Фото предоставил Куаныш Тилешов

Когда Куаныш и Манар познакомились, он уже служил в пожарной части. Опасная работа не была для нее неожиданностью, и в 2017 году они создали семью, осознанно приняв все риски, которые несет эта служба.

"Самое главное, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается", – говорит она.

Фото предоставил Куаныш Тилешов

Но принять – это не значит не бояться. Каждое дежурство для семьи пожарного – это тревожное ожидание и молитва. В тот день беспокойство оказалось не напрасным. Когда в мессенджере начали появляться видео с места ЧП и сообщения со словами поддержки, она почувствовала неладное.

"Я очень испугалась. Но, слава Аллаху, он остался жив", – отметила Манар.

Дома она старается не тревожить мужа расспросами. Для нее важнее, чтобы он отдохнул и восстановился после тяжелой смены. В семье знают: каждый его выход на работу – это риск.

Особая гордость в семье – это дети. Они с интересом расспрашивают отца о службе, бывали у него на работе и считают отца героем.

Фото предоставил Куаныш Тилешов

Для своей семьи Куаныш – не просто пожарный и спасатель. Он опора, он защита, он заботливый отец и надежный супруг.

История Куаныша еще раз напоминает: за сухими сводками о ЧП стоят живые люди, которые ежедневно входят в огонь, чтобы другие могли вернуться домой.