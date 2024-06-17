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Как правильно бегать летом

Как правильно бегать в летнее время, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 01:17 Фото: freepik
Лето – отличная пора для бега на улице. Теплая погода создает идеальные условия для занятий на свежем воздухе. Однако при этом важно помнить о безопасности и комфорте, чтобы пробежки приносили пользу, а не вред. Zakon.kz подготовил несколько советов для начинающих бегунов.

Одежда

Как правило, любые занятия спортом начинаются с легкой и дышащей одежды. Но главный инвентарь в беге – это кроссовки. К их выбору нужно подойти серьезно, поскольку это основа для предотвращения травм и повышения эффективности тренировок. 

Вот несколько причин, почему они так важны:

  • Амортизация. Кроссовки с хорошей амортизацией поглощают удары при каждом шаге, снижая нагрузку на суставы.
  • Поддержка. Они обеспечивают поддержку стопы и правильное распределение веса, что важно для предотвращения перекосов и искривлений.
  • Защита. Кроссовки защищают стопы от острых предметов и неровностей поверхности.
  • Комфорт. Правильно подобранные кроссовки улучшают общее ощущение комфорта, позволяя бегуну сосредоточиться на тренировке.

Выбирая кроссовки для бега, стоит обратить внимание на такие характеристики, как тип пронации, форму стопы, и предпочтительную поверхность для бега. Это поможет найти идеальную модель, которая будет способствовать достижению лучших результатов и сохранению здоровья. При этом для бега следует брать кроссовки на один размер больше. 

Важно: Во время летних забегов всегда одевайте головной убор. Он защитит вашу голову от прямых солнечных лучей, поможет предотвратить перегрев и солнечный удар. Это особенно важно в жаркую погоду, когда риск тепловых ударов возрастает. Кроме того, головной убор может защитить ваше лицо от солнца и помочь избежать солнечных ожогов. 

Как правильно бегать в летнее время, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 01:17

Фото: freepik

Разминка

Любая пробежка начинается с хорошей разминки. Она помогает постепенно увеличить кровоток и температуру в мышцах, что делает их более эластичными и готовыми к нагрузке. Также при разминке к суставу приливает нужный объем жидкости для лучше смазки суставов. А постепенное увеличение сердечного ритма во время разминки помогает сердцу и сосудам адаптироваться к предстоящей нагрузке.

Водный баланс

Уже во время пробежки и после постарайтесь пить достаточно воды. Ведь обезвоживание может происходить даже тогда, когда нет жажды, особенно во время интенсивных тренировок или в жаркую погоду.

Техника бега

Чтобы не навредить суставам и сердцу важно использовать правильную технику, бежать в своем среднем темпе и не превышать нормальный пульс, при беге он не должен не превышать значения в 200 ударов в минуту. Поскольку при завышенном пульсе идет нагрузка на сердце, а при неправильной технике можно в результате повредить суставы. 

Вот несколько рекомендации для бегунов: 

  • Осанка. Держите спину прямо и смотрите вперед, чтобы обеспечить правильное дыхание и избежать напряжения в шее. 
  • Руки. Двигайте руками вперед и назад в ритме с вашими шагами. Руки должны быть согнуты под углом примерно в 90 градусов. При пробежке работают не только ноги, но и все тело, руки должны помогать вам. 
  • Шаги. Старайтесь делать короткие, быстрые шаги. Большие шаги могут увеличить нагрузку на суставы и мышцы. Делайте небольшой наклон вперед и просто переставляйте ноги.
  • Приземление. Приземляйтесь на среднюю часть стопы, а не на пятку, чтобы снизить ударную нагрузку. 
  • Дыхание. Развивайте ритмичное дыхание, синхронизированное с вашими шагами. Это поможет контролировать уровень кислорода во время бега.

Заминка

После пробежки не останавливайтесь, а продолжайте ходить и параллельно восстанавливая дыхание. 5-10 минут ходьбы и глубокое дыхание помогут постепенно снизить сердечный ритм. Проведите 15-20 минут, выполняя статические растяжки для основных мышечных групп, которые были задействованы во время бега.

Бег может быть как индивидуальным занятием, так и групповым. Независимо от того, бегаете ли вы профессионально или любительски. Ведь еще не придумали лучшего лекарства для физического и ментального здоровья чем спорт на свежем воздухе.

Ранее Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, как сбросить лишние килограммы, не изнуряя себя строгими диетами. Подробнее можно прочитать здесь.

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