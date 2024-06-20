Эффективные способы охладить квартиру без кондиционера

Кондиционер – большой помощник во время жарких летних дней. Однако не все могут по разным причинам установить этот аппарат дома. Zakon.kz собрал лайфхаки, которые помогут пережить летний зной без кондиционера.

Человечество за тысячелетия научилось спасться от жары разными способами: в некоторых случаях, как в Африке и других жарких странах, использовались архитектурные приемы. А еще находились остроумные методы при помощи подручных средств.

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Повесить шторы или жалюзи

Пожалуй, самый распространенный во всем мире способ снизить температуру воздуха внутри помещения – повесить плотные шторы или жалюзи. Важная задача – создать плотную тень. Сейчас для этих целей отлично подойдут шторы с эффектом блэк аут и/или жалюзи. Лучше, если они будут деревянными, так как металлические и пластиковые пластины способны нагреваться от палящего в окно солнца. Хороший вариант использовать ролл-шторы также из материалов с эффектом блэк аут. Окна стоит держать зашторенными весь световой день, в том числе когда все уходят на работу. В этом случае можно вернуться в прохладную квартиру, а не в душное помещение с раскаленным воздухом. К слову, данный совет подходит и для домов с кондиционерами, так как охлаждение происходит быстрее и ожидать этого момента будет приятнее.

Оклеить окна пленкой

Одна из современных разработок в области комфорта – солнцезащитная пленка на окна. Изобретение имеет несколько плюсов для помещений без кондиционеров:

снижает температуру нагрева окна, и, соответственно, воздуха в помещении;

защищает от ультрафиолетовых лучей;

пропускает солнечный свет внутрь, и в комнате не так темно, как при использовании плотных штор и жалюзи;

легко наклеить на стекло.

Сейчас в магазинах можно увидеть пленку различного размера и характеристик.

Средние параметры действия солнцезащитной пленки, по данным производителей: 83% – защита от нагрева; 20% – пропускает свет; 99% – защита от ультрафиолетовых лучей.

Как правильно наклеить пленку на окна

Для наклейки пленки на окна не требуются дополнительные средства или клей. Необходимо очистить стекло от пыли, протереть влажной тряпкой, приложить пленку к стеклу и распределить ее по поверхности от середины к краям, выгоняя воздух. Затем убрать острым ножом по линейке лишнюю пленку по периметру окна.

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Лучшее время для проветривания

Оптимальное время для проветривания – утренние и ночные часы, когда нет солнца, а воздух на улице не так прогрет. Обычно температура воздуха летом находится в комфортных пределах: утром с 4:00 до 8:00, и вечером – после 22:00. Днем стоит открывать окна в редких случаях при острой необходимости, обычно для этих целей используют входную дверь, открывающуюся в подъезд.

Увлажнить воздух

Жаркая погода тяжела не только высокими температурами, но и сухостью воздуха. Поэтому рекомендуется его в помещениях увлажнять самостоятельно. Эта рекомендация относится и к работающим кондиционерам, известным своей способностью сушить воздух. В некоторых случаях для этих целей ставят емкости с холодной водой, которая, испаряясь естественным образом, увлажняет воздух. Можно также использовать увлажнители воздуха. В резервуар лучше наливать очень холодную воду, а при возможности даже добавлять несколько кусочков льда. Тогда вместе с увлажнением можно получить и охладительный эффект.

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Отключить полотенцесушитель

Работающий в жару полотенцесушитель в ванной комнате, к сожалению, влияет на температуру воздуха в других помещениях, особенно коридора и кухни. Если батарея электрическая, то отключить ее будет просто. Другое дело, если полотенцесушитель входит в систему горячего водоснабжения. В этом случае батарею можно будет отключить, если только заранее были проведены работы по ее модернизации и установлены специальные краны, которые можно закрыть.

Как можно усилить эффект от вентилятора

Вентилятор не имеет способности охлаждать помещение, комфорт достигается благодаря дуновениям "ветра", который он создает. Однако способ сделать вентилятор частью охладительной системы квартиры существует. Нужно поставить перед вентилятором емкости с холодной водой и льдом. В этом случае оборудование будет разгонять холодный воздух и дополнительно его увлажнять. К слову, емкости можно заменить пластиковыми бутылками с водой, которые были предварительно заморожены в морозильнике.

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Охладить простыни в холодильнике

Гениальный лайфхак, способный в течение 2-3 минут снизить температуру воздуха на пять и более градусов. Простыни нужно подержать в морозилке в течение 15 минут, а затем развесить в квартире также, как сушите белье. Процедуру можно повторять столько раз, сколько понадобится. Можно также укрыться охлажденной простыней, но делать это следует с осторожностью, чтобы не простыть.

Влажная уборка для снижения температуры

Способ известен с давних времен: когда нужно было охладить температуру в доме, мыли пол очень холодной водой. В этом случае температура воздуха опускается ощутимо и буквально сразу. Плюс – легче дышать, так как меньше пыли. Мыть пол можно не один раз за день, а столько, сколько потребуется. Лучше на время жары также убрать все напольные ковры и паласы и использовать для влажной уборки очень холодную воду без моющих средств.

Фото: pixabay

Лучше всего использовать несколько способов для охлаждения квартиры без кондиционера, тогда можно ожидать длительного эффекта. Компоновать лайфхаки можно по своему усмотрению, что легче и проще сделать.