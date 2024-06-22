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Врач предупредил о смертельной опасности посещения спортзала после употребления алкоголя

спортзал, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 11:02 Фото: freepik
Психиатр-нарколог Виталий Холдин, подчеркнул, что тренировки могут быть не всегда полезны для здоровья, особенно если накануне вы посещали вечеринку и употребляли алкоголь, сообщает Zakon.kz.

В интервью Life врач отметил, что существует распространенное заблуждение, согласно которому занятия спортом способны компенсировать вред, нанесенный организму употреблением алкоголя или курением. Однако, по его словам, это совершенно не соответствует действительности. Никакого равновесия в этом случае быть не может, и интенсивные физические нагрузки после вечеринки могут привести к серьезным последствиям, таким как инфаркт.

Эксперт рекомендовал обязательно выждать определенное время после возлияний, прежде чем идти в спортзал. Организму требуется время для восстановления после воздействия алкоголя, и преждевременные тренировки могут нанести ему дополнительный ущерб.

Кроме того, Холдин предостерег от доверия информации из Интернета, касающейся "безопасных доз алкоголя". По его словам, такие дозы попросту не существуют. Он подчеркнул, что если вы решили вести здоровый образ жизни, алкоголь должен быть полностью исключен из вашего рациона.

Таким образом, для поддержания здоровья и предотвращения серьезных последствий, таких как инфаркт, необходимо соблюдать осторожность и не заниматься спортом сразу после вечеринки с употреблением алкоголя.

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