Летнее настроение: 7 книг, которые заставят вас почувствовать лето

Книги – прекрасная возможность раздвинуть горизонты и путешествовать, узнать много нового, оставаясь дома. Zakon.kz сделал подборку книг, с которыми будет увлекательно провести время этим летом.

Роберт Хайнлайн "Дверь в Лето"

Книгу Роберта Хайнлайна "Дверь в Лето" условно можно отнести к жанру фантастики. Главные герои романа Дэниел Бун Дэвис и его "говорящий" кот Петроний Арбитр ищут дверь в прекрасный мир, где нет конфликтов, болезней, ненависти, боли, где тебя не предадут невеста и лучший друг. Лето – это и есть тот мир без боли, обид и предательства, и главное – найти в него дверь. Для этого героям нужно преодолеть Время, а у Времени очень суровый нрав, и оно, как положено по правилам драматургии, противостоит намерениям человека с его ушастым и очень милым товарищем. Автор захватывающе описывает приключения своих героев на пути в совершенный мир Лета, а получится у них это или нет, можно узнать, прочитав книгу.





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Джоанн Харрис "Ежевичное вино"

Любопытное начало для литературной интриги выбрал автор. Шесть бутылок домашнего плодово-ягодного вина, которое сохранилось чудесным образом со времен детства, и которые обнаруживает случайно главный герой, запускает всю историю. Джей Макинтош – писатель, не сумевший написать ни одного произведения, и страдающий от этого мучительного состояния, бежит из Лондона во Францию, где прошло его детство. Когда-то местный старик-садовод создал уникальный сорт ежевичного вина, его страстная увлеченность своим делом у многих жителей вызывала насмешки, но тот не обращал на них внимания и продолжал идти своей дорогой. Автор, приведя своего главного героя в места детства, заставляет его вспомнить себя настоящего и вернуть то, что казалось навеки утраченным. Роман Джоанн Харрис "Ежевичное вино" пережил не одно издание и считается одним из лучших в своем жанре.

Рэй Брэдбери "Вино из одуванчиков"

Рэй Бредбери – автор-легенда, а его роман "Вино из одуванчиков" вошел в золотой мировой фонд литературы. Автор предлагает читателям прожить вместе с его главным героем – двенадцатилетним мальчиком – одно лето. Каждый день его наполнен удивительными открытиями, радостными и печальными событиями, и его мироощущением, которое бывает только в 12 лет. "Вино из одуванчиков" позволяет насладиться чтением блестяще написанного романа и окунуться в светлый и открытый мир уходящего детства героя.

Харпер Ли "Убить пересмешника"

Еще один популярный в мире роман, появление которого в свое время вызвало большой резонанс. В основе лежит история маленького сонного городка на юге Америки, которую рассказывает героиня – маленькая девочка. Дело происходит во времена расовой сегрегации, когда чернокожим было запрещено ездить с белыми в одном автобусе, пользоваться их туалетами и т.д. Чернокожего парня обвинили в насилии над белой девушкой. Его защитником выступает отец главной героини – честный и принципиальный адвокат Аттикус Финч, являющийся одним из лучших представителей "южной аристократии". История судебного процесса и переломной эпохи, через которую проходила Америка в тот период, рассказывает блестящий роман Харпера Ли "Убить пересмешника".





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Грэм Джойс "Дом утраченных грез"

Грэм Джойс считается одним из лучших авторов в жанре британского магического реализма. В свое время с большим успехом за рубежом прошли публикации его интеллектуальных бестселлеров: "Зубная фея", "Курение мака", "Скоро будет буря" и "Правда жизни". "Дом утраченных иллюзий" – первый роман автора, вышедший на русском языке. Главные герои – Майк и Ким Хэнсон – решили оставить все, что у них было, всю прежнюю жизнь, и поселиться на заброшенной вилле на крохотном греческом островке. Здесь и начинаются главные приключения героев: стоит им подумать о тропическом шторме, как он тут же обрушивается на остров, вспомнят о скорпионах – они моментально воплощаются. Кто наблюдает за ними от руин монастыря, не сам ли древний святой, который ходит по горным тропам, гремя своими железными башмаками и насаждая на острове справедливость? Ответы читатели ищут вместе с главными героями романа.

Франсуаза Саган "Здравствуй, грусть"

Франсуаза Саган – это имя хорошо известно в большой мировой литературе. "Здравствуй, грусть" – роман, с которого началась творческая биография писательницы и который пережил уже не одно издание. В свое время Франсуаза получила за это произведение престижную премию от литературных критиков, а также мировую известность и финансовое благополучие. Вот как ранее Франсуаза Саган сама говорила о своем романе: "Эта искренняя и откровенная книга в равной степени проникнута чувственностью и чистотой, той взрывоопасной смесью, что сегодня волнует так же, как вчера. От нее веет непринужденной естественностью и той совершенно бессознательной жизненной энергией, которой нас одаривает уходящее детство".





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Питер Мейл "Год в Провансе"

Если мечтаете о Франции или собираетесь туда этим летом, книга "Год в Провансе" – для вас. Мало можно найти авторов туристических бестселлеров, которые получили бы высокую награду от правительств страны, о которой они рассказывают. Французская Республика высоко оценила труды Питера Мейла и вручила ему орден Почетного Легиона. А началось все с того, что супружеской паре в Англии пришла авантюристическая идея купить заброшенный замок на юге Франции и с головой уйти в местную французскую жизнь. Первый прожитый в Провансе год был настолько наполнен яркими открытиями, забавными происшествиями и гастрономическими наслаждениями, что это подтолкнуло Питера Мейла к еще одной дерзкой идее – написать об этом книгу. Сейчас "Год в Провансе" считается лучшей туристической книгой о Франции.