Книги, которые нужно прочитать до 30 лет

До 30 лет каждый человек находится в поиске ответов. Как устроен мир, чем заниматься, что делать в непростых жизненных ситуациях. На этот случай редакция Zakon.kz подготовила подборку книг, которые стоит прочесть, чтобы разобраться в себе, расширить кругозор и поставить правильные цели.

В список книг до 30 лет вошли произведения, которые могут помочь сформироваться как личность и научиться принимать важные решения на пути взросления.

Книги, которые нужно прочитать до 30, возглавляет:

1. "Над пропастью во ржи" Сэлинджера

Роман, опубликованный в 1951 году, написан от лица 16-летнего юноши Холдена Колфилда. Герой проходит трудности взросления и сталкивается с проблемами становления. Автор откровенно рассказывает о восприятии американской действительности и неприятии общих правил морали. В молодых читателях откликается его наивность и стремление к правде, противостоящие лицемерию и фальши, которая царит в обществе.

2. "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери

Наиболее известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" рассказывает о мальчике, который посещает различные планеты в космосе, в том числе Землю. Книга обращается к темам одиночества, дружбы, любви и утраты. Ее особенно рекомендуется успеть прочитать до 30 лет.

3. "Путь Абая / Абай жолы" Мухтара Ауэзова

Роман, состоящий из четырех книг, описывает жизнь знаменитого казахского поэта Абая Кунанбаева. Главный герой – основоположник казахской письменной литературы, книга включена в школьную программу классики. В произведении показаны жизнь и быт кочевых степняков конца XIX века, широта и красота души казахского народа. Описаны мечты Абая, его надежды и своеобразный духовный настрой.

4. "Кочевники/ Көшпенділер" Ильяса Есенберлина

Трилогия охватывает исторические события XV-XIX веков, происходившие на территории Казахстана. Роман-хроника состоит из трех частей: "Заговоренный меч", "Отчаяние" и "Хан Кене". Главные герои романа являются историческими личностями: начиная от Чингисхана и заканчивая ханом Кенесары Касымулы и батырами. Автор развернуто описал психотип героев. Это отличная книга, чтобы погрузиться в события тех времен и проникнуться историей становления казахского народа.

5. "Война и мир" Льва Толстого

Несмотря на то, что великий роман входит в классическую литературу школьной программы, мы включили его в список, потому что в более взрослом возрасте можно прочитать произведение, более вдумчиво погружаясь в каждого героя. В романе автор описывает историческую судьбу народа в эпоху войн против Наполеона и затрагивает вечные темы и проблемы в мире. Главные герои изображены со всей их душевной сложностью, в непрерывных поисках истины, стремлении к самосовершенствованию. Вникнув в судьбу каждого персонажа, можно получить жизненный опыт и понять, какие уроки они вынесли из своих ситуаций, тем самым прожить чужие ошибки и сделать выводы.

6. "Гордость и Предубеждение" Джейн Остин

Романы английской писательницы Джейн Остин отлично подходят для девушек в их взрослении. В них сочетается нравственный воспитательный посыл, романтическая история и глубокая психологическая проработка героев с капелькой юмора. В центре произведения – история средней дворянской семьи Беннет, мама которых хочет удачно выдать пять дочерей замуж. В один день в Незерфилд-парк приезжают два завидных жениха, мистер Бингли и Мисс Беннет. Далее сюжет разворачивается между героями миссис Бенет и мистер Дарси, где им предстоит победить свои предубеждения и гордость и развеять стереотипы.

7. "Алые паруса" Александра Грина

Главные персонажи сказки – бывший моряк Лонгрен, который живет со своей дочерью Ассоль в деревушке Каперна. Романтическая повесть рассказывает, что любое чудо можно создать своими руками для тех, кого по-настоящему любишь. В 1955 году в книге "Золотая роза" Константин Паустовский следующим образом оценил значение повести: "Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе "Алые паруса", то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству".

8. "Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом" Мэг Джей

Название книги говорит само за себя, что нужно сделать в возрасте от 20 до 30 лет. Клинический психолог, доктор Мэг Джей считает, что этот период самый важный для работы, любви, физического и ментального развития. Эксперты из разных областей рассказывают, какое огромное воздействие на жизнь оказывают ваши действия, совершенные в эти годы. Книга содержит практические рекомендации и инструменты, которые можно использовать для достижения максимального результата.

9. "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери

Научно-фантастический роман-антиутопия, изданный в 1953 году. Роман описывает американское общество в "будущем", в котором книги находятся под запретом. Главный герой, Гай Монтэг – "пожарный", уничтожает любые найденные книги и все существующие знания. В последующем Монтэг встречает девочку-соседку, которая меняет его представление об идеальном обществе. В конце он бросает свою работу и посвящает себя сохранению книг. Вместе со сторонниками они заучивают тексты книг, чтобы передать их потомкам. Роман заставляет переосмыслить свои представления о жизни, ведь иногда правда не так очевидна.

10. "Алхимик" Пауло Коэльо

Замыкает список книг, которые стоит прочитать до 30, произведение Пауло Коэльо. Роман рассказывает историю молодого пастуха по имени Сантьяго и его пути в поисках сокровища. Во время путешествия он учится слушать свое сердце, понимает, что его мечты и душа созвучны с миром. В конце он обнаруживает сокровище там, где никогда не думал найти, и понял, что важна не итоговая точка, а сам путь. "Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его, где он и не думал оказаться" (из отрывка книги).

Ежегодно издатели выпускают множество книг, но не все они могут быть полезны. Поэтому лучше выбирать книги до 30 лет, которые оставили наилучшие положительные отклики у читателей и повлияли на них. Здесь только часть произведений, которые мы рекомендуем, остальные вы можете подобрать по вашему жизненному этапу и тому, что больше всего волнует вас сейчас.