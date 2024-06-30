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Чем опасна резкая потеря веса, рассказала врач

похудение, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 10:52 Фото: freepik
Потеря более четырех килограммов веса в месяц опасна для почек и печени, рассказал врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "РИА Новости", врач отметила, что снижение веса более 4 килограммов может вызвать серьезные проблемы с почками и печенью, так как все токсины, которые участвуют в процессе сжигания жира, будут развиваться в этих органах, что может привести к их перегрузке и тяжелым последствиям.

По ее словам, худеть надо медленно: в среднем – один-два килограмма ежемесячно. Специалист объяснила, что чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса.

Врач рассказала, что оптимальный индекс массы тела должен быть не ниже 22, но не выше 24.

Вечерний ритуал засыпания и утреннее пробуждение – это ключевые моменты, определяющие ваше самочувствие и продуктивность не только на этот, но и на следующий день. Для многих людей это процесс, требующий особого внимания и заботы. О том, как сбалансировать режим, читайте на Zakon.kz.

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