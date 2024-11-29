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Об опасности ночных перекусов предупредил врач

Об опасности ночных перекусов предупредил врач, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:01 Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что ужинать стоит за три часа до сна, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 28 ноября 2024 года специалист предупредил, что прием пищи в ночное время может вызвать различные проблемы с пищеварением.

"Когда человек не спит до 02:00-03:00 ночи и потом идет к холодильнику, то это плохо тем, что пищеварительная система в ночное время хуже функционирует, чем в дневное. То есть какая-то жирная, сладкая, острая пища, которую обычно люди предпочитают в эти часы, нормально не переваривается", – сказал Антон Поляков.

С одной стороны, по его словам, это дает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а с другой – может привести к нарушению микрофлоры в кишечнике, к перегрузке поджелудочной железы и спровоцировать развитие панкреатита.

"Если человек наедается высокоуглеводной пищей, например, сладким, то у него вырабатывается много адреналина. Это может сопровождаться либо ночными пробуждениями, либо состоянием возбужденности, когда человеку сложно уснуть долгое время".Антон Поляков

Диетолог отметил, что последний прием пищи лучше делать за три часа до сна.

"Ужинать в идеале где-то за три часа до сна и делать акцент на животном белке – мясо, рыба, птица, морепродукты, на некрахмалистых овощах – помидоры, огурцы и полезных жирах – рыба, богатая омега-3. Сладкое в вечерне-ночное время лучше не употреблять".Антон Поляков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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