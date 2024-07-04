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Будьте осторожны! – известный астролог назвала опасные дни июля

Астролог, Тамара Глоба, июль, прогноз опасных дней, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 11:35 Фото: рixabay
Известный российский астролог Тамара Глоба перечиcлила дни июля 2024 года, в которые нужно быть очень внимательными и острожными, сообщает Zakon.kz.

Согласно ее прогнозу, жаркий летний месяц может принести неожиданные события и потенциально опасные ситуации. Глоба назвала несколько дат, в которые представителям всех знаков зодиака нужно проявить повышенную осторожность и внимательность.

К таким датам относятся: ночь с 4 на 5 июля, период с 12 по 16 июля включительно, 19 июля (первая половина), 25 июля, 29 июля (вечер) и 30 июля (первая половина). В эти дни, по мнению астролога, возрастает вероятность непредвиденных обстоятельств и ситуаций, требующих быстрой реакции или, наоборот, взвешенных решений.

Тамара Глоба рекомендует по возможности не планировать на эти даты важные встречи, ответственные мероприятия или принятие серьезных решений. Если же избежать этого нельзя, то следует быть максимально внимательными и осторожными, пишет ProГород.

Астролог также отметила, что в июле 2024 года особое внимание стоит уделить вопросам безопасности, особенно во время путешествий и в финансовых делах. Она также предупредила о возможной активизации мошеннических схем, особенно во второй декаде месяца.

Но, несмотря на потенциальные трудности, Тамара Глоба подчеркивает, что июль 2024 года может принести и позитивные изменения, особенно в сфере интеллектуальной и финансовой деятельности. Она советует быть открытыми новым возможностям и идеям, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в течение года.

Ранее астролог и астропсихолог Татьяна Федорищева назвала знаки зодиака, представителям которых особенно повезет в июле.

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