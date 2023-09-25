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Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года

Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года Фото: pixabay
Российский астролог Тамара Глоба сообщила, что начало 2024 года станет особенным для представителей знака Овен, сообщает Zakon.kz

Как пишет Teleprogramma, звезды обещают Овнам исполнение самых смелых желаний в финансовой сфере.

Для представителей знака в начале зимы откроется «окно удачи». Примечательно, что ситуация в целом будет благоприятствовать рожденным под этим созвездием, однако наибольшие достижения окажутся связаны с финансовой сферой.

Всем проектам, в которых участвуют Овны, предопределены блестящие перспективы. Примечательно, что продвигать свои решения представителям знака будет удаваться без труда, а результаты их деятельности превысят все ожидания, что неминуемо скажется на полученном вознаграждении. По словам астролога, оно может удваиваться.

Не стоит отказываться от предложений новой работы: вероятнее всего вы сможете реализовать свои амбиции - как профессиональные, так и финансовые. Но прежде чем пускаться в новые проекты, не забудьте довести до логического конца все старые дела на службе и выполнить ранее данные обязательства. В противном случае удача может от вас отвернуться.

Ранее астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви.

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