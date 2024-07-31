Гороскоп на 1 августа: что ждет представителей знаков зодиака

Профессиональные астрологи составили прогноз на 1 августа 2024 года. Представителей одних созвездий разочаруют определенные события, но звезды предлагают взглянуть на неприятности иначе, сообщает Zakon.kz.

Овен

По данным прогноза mixnews, в этот день Овнам многое под силу. Представители этого знака могут ставить перед собой сложные задачи: справиться с ними помогут звезды. Если кто-то из ваших близких нуждается в помощи, проявите понимание или дайте совет. Чтобы увеличить финансовый доход, говорите о финансах.

Телец

Для Тельцов 1 августа может стать напряженным днем. Поэтому приготовьтесь принимать ответственные решения и рассчитывать только на свои силы. Переговоры лучше отложить на вторую половину дня 1 августа. Ситуация вскоре поменяется, но сегодня Тельцам необходимо сделать усилие и самостоятельно разрешить трудности.

Близнецы

Какие-то события могут расстроить Близнецов, но звезды советуют взглянуть на неприятности как на возможность приобрести ценный опыт. Уровень энергии повысится во второй половине дня: вы будете более активны и работоспособны. Но для этого необходимо делать перерывы и периодически переключать внимание.

Рак

1 августа Раки могут испортить отношения с близкими резким словом или обидным замечанием. Так что сегодн лучше выражаться мягче и тактичнее. Вполне вероятно, что вам придется задержаться на работе и пожертвовать своим свободным временем, чтобы закончить намеченные планы. Зато вечером ждите хороших новостей.

Лев

С утра у Льва может наблюдаться плохое настроение или легкая апатия. Старайтесь сохранять позитивный настрой, поэтому ищите плюсы в любой неприятной ситуации. Проявите свои лучшие качества и закончите все то, что было запланировано на этот день. Будьте решительны в своих действиях.

Дева

Для Девы начало дня может быть не очень удачным. Поэтому лучше перенести встречи и переговоры на послеобеденное время. Именно тогда ваша работоспособность повысится. От вашего настроения 1 августа многое зависит, поэтому старайтесь воспринимать все происходящее позитивно. Не совершайте необдуманные покупки.

Весы

Весам лучше подходить к своему окружению избирательно: ищите в компанию оптимистично настроенных людей, тех, кто вас вдохновляет и поддерживает. Иначе есть риск, что ваше настроение испортяи, и все будет валиться из рук. Обсуждайте финансовые вопросы. Так вы получите новую информацию и поймете, куда двигаться дальше.

Скорпион

С самого утра 1 августа на Скорпиона навалятся сложности, которые придется решать самостоятельно. Чтобы их разрешить, пустите в ход неординарный подход. Эмоциональный фон сегодня повышен, поэтому в разговорах важно проявлять сдержанность и такт, но не забывайте про откровенность.

Стрелец

Для Стрельца сегодняшний день может быть напряженным. Вам нужно справляться с неприятностями и сохранять хладнокровие и сдержанность. Вполне вероятно, что кто-то из вашего прошлого может вновь возникнуть в вашей жизни. Не забывайте о своем опыте и взвешенно давайте ответы. Звезды за вас, поэтому не бойтесь трудностей.

Козерог

Утром Козерогу лучше сохранять самообладание и не поссориться с близкими людьми. Будьте учтивы. Ищите позитивные моменты и не позволяйте окружающим испортить вам настроение. К вечеру ситуация прояснится и вы сможете получить удовольствие от встреч с интересными людьми.

Водолей

1 августа Водолей может испытать напряжение последних дней. Чтобы смягчить ситуацию, нужно уменьшить деловую активность, чтобы не ухудшилось самочувствие. Работайте в удобномсм для вас ритме. Уделите время делам, которые давно ждут своего часа.

Рыбы

Сегодня Рыбы ищут подсказки и знаки, которые помогут выбрать верный путь. Так что вы можете продвинуться в карьере или улучшить свои личные отношения, но только если воспользуются шансом. 1 августа вы получите какую-то полезную информацию: прислушивайтесь к разговорам, будьте в центре происходящего.

Ранее астролог и телеведущая Тамара Глоба напомнила, что август принесет для каждого знака зодиака что-то свое. По мнению специалиста, счастливчики принадлежат стихии земли.