Известный астролог назвала лишь один знак зодиака, которому август принесет большую удачу

Астролог и телеведущая Тамара Глоба напоминает, что через несколько дней уже наступит последний летний месяц – август. Этот месяц принесет с собой для каждого знака зодиака что-то свое. По мнению специалиста, счастливчики принадлежат стихии земли, сообщает Zakon.kz.

Глоба заверила, что август станет в особенности удачным для рожденных под знаком Тельца. Писательница пояснила, что именно с ними в последний месяц произойдут чудесные перемены с внезапными, но счастливыми поворотами судьбы.

Все это будет происходить под влиянием планеты счастья и изобилия Юпитера и удачи, которую Тельцы поймают за хвост, они пронесут не только через весь месяц, а гораздо дольше. Фактически Тельцам откроются ранее закрытые перед ними двери.

Глоба также сообщила изданию TopNews, что одинокие представители этого знака Зодиака повстречаются с особенным человеком, поскольку август является прекрасным периодом для знакомств и романтики. А вот семейным Тельцам удастся разрешить споры со своими половинками.

Финансы Тельцы также значительно поправят в августе, ведь по сути деньги к ним будут тянуться как магнитом.

В то же время Глоба обратила внимание, что удача любит тех, кто действует, поэтому посоветовала без страха приступать к первым шагам со всей решительностью. Однако не следует забывать и об интуиции.

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