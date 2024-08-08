Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейские предупредили: за мойку авто во дворах многоэтажек грозит штраф

Паркинг, знак парковки, машины, автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:42 Фото: Zakon.kz
7 августа полицейские Акмолинской области предупредили, что за мойку автомобиля в неустановленном месте полагается денежный штраф, сообщает Zakon.kz.

Так, мыть личные автомобили во дворах многоквартирных домов и около водоемов незаконно. Несанкционированная мойка может обойтись владельцам машин до пяти МРП штрафа. Это весьма внушительный штраф, поскольку стоимость такой услуги на автомойках варьируется от двух до пяти тысяч тенге. Об этом предупреждает пресс-служба МВД РК.

"В случаях, когда недобросовестные автомобилисты моют свою машину в неположенном месте, сразу звоните на линию "102". Ведь мойка автомобиля и другого личного имущества во дворах запрещена", – сообщают полицейские.

На днях по публикациям в соцсети полицейские выявили правонарушителя. За опасное вождение житель Жамбылской области наказан денежной суммой.

Читайте также

Мужские фразы, не сулящие ничего хорошего в отношениях
Названы мужские фразы, не сулящие ничего хорошего в отношениях
Породы кошек
Названы породы кошек, которые не портят мебель и стены
Космические явления
Где можно увидеть метеоритный "ливень" в августе 2024 года
Алия Абди
Транспорт 2024 год Автомойки Авторынки Деньги Штрафы Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: