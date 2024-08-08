Полицейские предупредили: за мойку авто во дворах многоэтажек грозит штраф

7 августа полицейские Акмолинской области предупредили, что за мойку автомобиля в неустановленном месте полагается денежный штраф, сообщает Zakon.kz.

Так, мыть личные автомобили во дворах многоквартирных домов и около водоемов незаконно. Несанкционированная мойка может обойтись владельцам машин до пяти МРП штрафа. Это весьма внушительный штраф, поскольку стоимость такой услуги на автомойках варьируется от двух до пяти тысяч тенге. Об этом предупреждает пресс-служба МВД РК.

"В случаях, когда недобросовестные автомобилисты моют свою машину в неположенном месте, сразу звоните на линию "102". Ведь мойка автомобиля и другого личного имущества во дворах запрещена", – сообщают полицейские.

На днях по публикациям в соцсети полицейские выявили правонарушителя. За опасное вождение житель Жамбылской области наказан денежной суммой.