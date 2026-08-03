Фото среди подсолнухов может обернуться штрафом для казахстанцев: что важно знать

Фотография с подсолнухами в Акмолинской области может обернуться серьезными последствиями. Об этом полицейские предупредили водителей, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 3 августа 2026 года, раскрыли в Департаменте полиции (ДП) региона:

"Цветущие поля подсолнухов вдоль автодороги Астана – Щучинск привлекают десятки автомобилистов. Однако ради красивых фотографий некоторые водители останавливаются прямо на скоростной трассе, игнорируя требования Правил дорожного движения".

Как отметил исполняющий обязанности командира 2-го взвода батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области Ербол Дуйсетай, данный участок является скоростным автобаном, где остановка транспортных средств запрещена.

"Здесь установлены все необходимые дорожные знаки, в том числе знак "Остановка запрещена", а также нанесена соответствующая дорожная разметка", – подчеркнул капитан полиции.

Согласно предоставленной информации, с начала цветения подсолнухов сотрудники патрульной полиции уже привлекли к административной ответственности около 25 водителей, проигнорировавших требования дорожных знаков.

"Остановка на скоростной автодороге создает реальную угрозу безопасности дорожного движения. Даже если водитель успел уехать при появлении патрульного автомобиля, это не исключает ответственности за допущенное нарушение", – напомнили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Стражи порядка призвали казахстанцев не рисковать жизнью и не останавливаться на автобане ради эффектных фотографий.

"Для фотосъемки следует выбирать только разрешенные и безопасные места". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отметим, что наказание за несоблюдение требований знака 3.27 "Остановка запрещена" регулируется ст. 597 ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств") КоАП РК и влечет штраф в размере 5 МРП (в 2026 году – 21 625 тенге). При создании помех для движения или повторном нарушении сумма увеличивается.

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