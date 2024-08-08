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Названы популярные растительные добавки, которые могут убить печень

Популярные добавки, употребление которых грозит здоровью печени, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 13:28 Фото: рixabay
Миллионы людей могут подвергать риску здоровье своей печени, просто пытаясь улучшить общее состояние здоровья. Новое исследование выявило масштабы вреда, наносимого приемом популярных растительных добавок, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о куркуме, зеленом чае, снимающей стресс ашваганде, средстве для снижения веса Garcinia cambogia, черном кохоше и красном дрожжевом рисе.

Исследователи здравоохранения из Мичиганского университета в Энн-Арборе изучили данные с 2017 по 2021 год, и выяснили, что эти потенциально токсичные добавки принимают по собственному желанию, а не по медицинским показаниям, для решения ряда проблем: куркума для здоровья суставов и артрита, экстракт зеленого чая для повышения уровня энергии, Garcinia cambogia для снижения веса, черный кохош для гормонального баланса и красный дрожжевой рис для здоровья сердца. Отмечается, что когда исследователи говорят о зеленом чае, это касается экстракта, а не употребления обычного чая, пишет Newatlas со ссылкой на исследование университета.

Медицинские исследователи обеспокоены тем, что люди не знают, что они подвергаются серьезному риску передозировки этими растительными препаратами, которая приводит к обращениям в неотложку. Так, в Америке госпитализации увеличились с 7% до 20% за десятилетие – с 2004 по 2014 год.

"Использование растительных и диетических добавок (ТДД) является причиной растущей доли случаев лекарственной гепатотоксичности", – заявили авторы исследования.

Гепатотоксичность, вызванная лекарствами – это острое или хроническое поражение печени, также известное как токсическое заболевание печени, с множеством симптомов, включая пожелтение кожи, усталость, тошноту, сыпь, зуд и боль в верхней правой части живота. Это лечится, но может привести к серьезным последствиям.

Хотя число госпитализаций из-за неправильного использования растительных добавок растет, исследователи призывают не к воздержанию, а к тому, чтобы пользователи были бдительны в отношении ингредиентов и дозировок, особенно если они принимают их в сочетании с другими препаратами для лечения хронических заболеваний.

Отмечается, что клинические испытания эффективности этих добавок не предоставили надежных доказательств их пользы по сравнению с рисками при приеме в более высоких дозах.

В 2023 году австралийская Ассоциация терапевтических товаров (TGA) выпустила предупреждение, в котором подчеркивался риск повреждения печени от употребления куркумы и/или куркумина. Хотя они предупредили, что серьезные повреждения редки, риск варьируется в зависимости от биоабсорбции и здоровья печени человека.

"Риск поражения печени, по-видимому, не связан с употреблением куркумы в обычных диетических количествах", – отметили в TGA, успокоив тех, кто готовит с использованием этой популярной оранжевой специи.

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