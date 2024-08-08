Названы популярные растительные добавки, которые могут убить печень

Миллионы людей могут подвергать риску здоровье своей печени, просто пытаясь улучшить общее состояние здоровья. Новое исследование выявило масштабы вреда, наносимого приемом популярных растительных добавок, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о куркуме, зеленом чае, снимающей стресс ашваганде, средстве для снижения веса Garcinia cambogia, черном кохоше и красном дрожжевом рисе.

Исследователи здравоохранения из Мичиганского университета в Энн-Арборе изучили данные с 2017 по 2021 год, и выяснили, что эти потенциально токсичные добавки принимают по собственному желанию, а не по медицинским показаниям, для решения ряда проблем: куркума для здоровья суставов и артрита, экстракт зеленого чая для повышения уровня энергии, Garcinia cambogia для снижения веса, черный кохош для гормонального баланса и красный дрожжевой рис для здоровья сердца. Отмечается, что когда исследователи говорят о зеленом чае, это касается экстракта, а не употребления обычного чая, пишет Newatlas со ссылкой на исследование университета.

Медицинские исследователи обеспокоены тем, что люди не знают, что они подвергаются серьезному риску передозировки этими растительными препаратами, которая приводит к обращениям в неотложку. Так, в Америке госпитализации увеличились с 7% до 20% за десятилетие – с 2004 по 2014 год.

"Использование растительных и диетических добавок (ТДД) является причиной растущей доли случаев лекарственной гепатотоксичности", – заявили авторы исследования.

Гепатотоксичность, вызванная лекарствами – это острое или хроническое поражение печени, также известное как токсическое заболевание печени, с множеством симптомов, включая пожелтение кожи, усталость, тошноту, сыпь, зуд и боль в верхней правой части живота. Это лечится, но может привести к серьезным последствиям.

Хотя число госпитализаций из-за неправильного использования растительных добавок растет, исследователи призывают не к воздержанию, а к тому, чтобы пользователи были бдительны в отношении ингредиентов и дозировок, особенно если они принимают их в сочетании с другими препаратами для лечения хронических заболеваний.

Отмечается, что клинические испытания эффективности этих добавок не предоставили надежных доказательств их пользы по сравнению с рисками при приеме в более высоких дозах.

В 2023 году австралийская Ассоциация терапевтических товаров (TGA) выпустила предупреждение, в котором подчеркивался риск повреждения печени от употребления куркумы и/или куркумина. Хотя они предупредили, что серьезные повреждения редки, риск варьируется в зависимости от биоабсорбции и здоровья печени человека.

"Риск поражения печени, по-видимому, не связан с употреблением куркумы в обычных диетических количествах", – отметили в TGA, успокоив тех, кто готовит с использованием этой популярной оранжевой специи.

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