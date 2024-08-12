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Стали известны самые жадные мужчины по знаку зодиака

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:53 Фото: pixabay
Астрологи выделили самых жадных мужчин по знаку зодиака, сообщает Zakon.kz.

Первыми астрологи Telegram-канала "Гороскоп" выделили мужчин-Тельцов. Они известны своей любовью к материальным вещам и деньгам. Неохотно тратят деньги на других.

Девы. По мнению астрологов, мужчины, рожденные под этим знаком зодиака – перфекционисты, которые часто экономят деньги, чтобы обеспечить себе комфортную и стабильную жизнь. Также неохотно тратят деньги на развлечения или подарки.

Мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:53

Фото: pixabay

Козероги. Эти мужчины практичные и амбициозные. Они всегда думают о будущем. Не желают тратить деньги на что-либо, что не приносит им практической пользы.

Мужчины-Скорпионы страстные и собственнические. Очень ревнивы к своим деньгам. Поэтому неохотно делятся ими или вовсе не желают тратить их на других.

Мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:53

Фото: pixabay

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