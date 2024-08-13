Фактчекеры узнали, безопасно ли употреблять дуриан с другими продуктами

В Сети есть публикации о несочетаемости дуриана с другими продуктами. Эти заявления набирают миллионы просмотров. Так, утверждается, что дуриан нельзя есть с газированными напитками, такими как Coca-Cola, с молоком, баклажанами, сообщает Zakon.kz.

По информации factcheck.kz, согласно публикациям, опубликованным в Сети, людям с хроническими заболеваниями, такими как болезни почек, высокое артериальное давление и диабет, следует ограничить количество потребляемого дуриана.

К примеру, если человек съест дуриан с молоком, у него повысится артериальное давление. Также авторы таких публикаций утверждают, что употребление дуриана с баклажанами повышает температуру тела человека.

Публикация появились в Сети на фоне пика сезона дуриана в Малайзии. В это время не только местные жители, но и множество туристов пробуют знаменитый фрукт.

Фактчекеры AFP проверили эти утверждения и нашли их необоснованными.



"Все эти опасения и предупреждения – это мифы, о которых нам давно рассказывают", – сообщила фактчекерам Фатима Салим, директор Института исследования натуральных продуктов Атта-Ур-Рахмана при Малайзийском Технологическом университете MARA.

Она пояснила, что употребление дуриана с другими продуктами не вызывает никаких недугов, если его употреблять в умеренных количествах.

Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Анастасия Тимощенко ответила, можно ли есть арбуз вместе с семечками.

