Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Можно ли есть арбуз вместе с семечками

Можно ли есть арбуз вместе с семечками, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 13:59 Фото: рixabay
Многим с детства внушали, что нельзя есть фрукты вместе с косточками. Соответственно, возникает вопрос, можно ли есть арбуз вместе с семечками. Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Анастасия Тимощенко ответила на него, сообщает Zakon.kz.

Арбуз, как известно, является ягодой, поэтому общественное мнение разделилось на тех, кто ест арбуз вместе с семечками, и тех, кто избегает их.

По словам Анастасии Тимощенко, арбузные семечки не причинят серьезного вреда здоровью, если их случайно проглотить. Семечки не скапливаются в организме и покидают его естественным путем.

"Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника, стоит быть осторожными, так как семечки могут вызвать вздутие живота, боли и даже диарею. Это относится не только к семечкам, но и к самому арбузу. Основная вредность арбузных семечек связана с их оболочкой. Если их разжевать, организм может усвоить часть полезных микроэлементов, содержащихся в семечках", – приводит слова врача pravda.ru.

В целом, умеренное потребление арбузных семечек не представляет опасности для здорового человека, но людям с определенными заболеваниями следует соблюдать осторожность.

Ранее мы писали о том, кому лучше не есть арбузы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Знаки зодиака
Стали известны самые жадные мужчины по знаку зодиака
глаза, контактные линзы
Можно ли купаться и принимать душ в контактных линзах, рассказали врачи
гороскоп
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа
Ирина Капитанова
2024 год Вред здоровью Диеты Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
спортсмены
Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: