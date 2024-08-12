Многим с детства внушали, что нельзя есть фрукты вместе с косточками. Соответственно, возникает вопрос, можно ли есть арбуз вместе с семечками. Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Анастасия Тимощенко ответила на него, сообщает Zakon.kz.

Арбуз, как известно, является ягодой, поэтому общественное мнение разделилось на тех, кто ест арбуз вместе с семечками, и тех, кто избегает их.

По словам Анастасии Тимощенко, арбузные семечки не причинят серьезного вреда здоровью, если их случайно проглотить. Семечки не скапливаются в организме и покидают его естественным путем.

"Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника, стоит быть осторожными, так как семечки могут вызвать вздутие живота, боли и даже диарею. Это относится не только к семечкам, но и к самому арбузу. Основная вредность арбузных семечек связана с их оболочкой. Если их разжевать, организм может усвоить часть полезных микроэлементов, содержащихся в семечках", – приводит слова врача pravda.ru.

В целом, умеренное потребление арбузных семечек не представляет опасности для здорового человека, но людям с определенными заболеваниями следует соблюдать осторожность.

Ранее мы писали о том, кому лучше не есть арбузы.

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