Кому следует воздержаться: названы все вредные свойства дыни

Несмотря на приятный вкус и обилие витаминов дыни следует не забывать о нюансах. Специалисты рассказали, кому нельзя есть дыню и почему, сообщает Zakon.kz.

Врачи назвали пять основных причин, почему следует воздержаться от дыни, чтобы не навредить здоровью.

1. Диабет

В первую очередь, осторожно с употреблением дыни надо быть людям, страдающим диабетом. Этот плод им можно есть в строго ограниченном количестве.

2. Кормящие женщины

Кормящим матерям также нужно быть аккуратными с включением дыни в рацион, потому что дыня может вызвать колики у младенца.

3. С алкоголем несовместима

Кроме того, дыню, как отмечено в публикации РБК Life, нельзя сочетать с молочными продуктами и алкоголем – это сильно осложняет усвоение пищи.

4. Аллергия

Еще одним противопоказанием к употреблению дыни может стать аллергическая реакция.

5. Болезни ЖКТ

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, надо ограничить употребление дыни, так как она содержит большое количество клетчатки и усвояемых углеводов. Они станут питанием для бактерий в кишечнике и начнут вырабатывать газ, кислоты, алкоголь. Результатом станет увеличение воспаления в кишечнике, и это раздражение с новой силой обострит симптомы: вздутие и боль в животе.

Полезных свойств у дыни тоже предостаточно. Например, она содержит антиоксидантные соединения, которые защищают клетки от воздействия вредных веществ: бета-каротин (провитамин А), фитоин, кверцетин и кофейная кислота, селен, лютеин, зеаксантин, холин.

Ранее фактчекеры узнали, безопасно ли употреблять дуриан с другими продуктами. К каким выводам они пришли, можно прочитать по следующей ссылке.

