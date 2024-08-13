Кому следует воздержаться: названы все вредные свойства дыни
Врачи назвали пять основных причин, почему следует воздержаться от дыни, чтобы не навредить здоровью.
1. Диабет
В первую очередь, осторожно с употреблением дыни надо быть людям, страдающим диабетом. Этот плод им можно есть в строго ограниченном количестве.
2. Кормящие женщины
Кормящим матерям также нужно быть аккуратными с включением дыни в рацион, потому что дыня может вызвать колики у младенца.
3. С алкоголем несовместима
Кроме того, дыню, как отмечено в публикации РБК Life, нельзя сочетать с молочными продуктами и алкоголем – это сильно осложняет усвоение пищи.
4. Аллергия
Еще одним противопоказанием к употреблению дыни может стать аллергическая реакция.
5. Болезни ЖКТ
Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, надо ограничить употребление дыни, так как она содержит большое количество клетчатки и усвояемых углеводов. Они станут питанием для бактерий в кишечнике и начнут вырабатывать газ, кислоты, алкоголь. Результатом станет увеличение воспаления в кишечнике, и это раздражение с новой силой обострит симптомы: вздутие и боль в животе.
Полезных свойств у дыни тоже предостаточно. Например, она содержит антиоксидантные соединения, которые защищают клетки от воздействия вредных веществ: бета-каротин (провитамин А), фитоин, кверцетин и кофейная кислота, селен, лютеин, зеаксантин, холин.
Ранее фактчекеры узнали, безопасно ли употреблять дуриан с другими продуктами. К каким выводам они пришли, можно прочитать по следующей ссылке.