Сильные и слабые стороны знаков зодиака выяснили астрологи
Овен
Внутренний мир: страстный, импульсивный, амбициозный.
Демоны: гнев, нетерпение, эгоизм.
Телец
Внутренний мир: стабильный, практичный, чувственный.
Демоны: упрямство, собственничество, лень.
Близнецы
Внутренний мир: общительный, интеллектуальный, непостоянный.
Демоны: поверхностность, двуличность, нервозность.
Фото: pixabay
Рак
Внутренний мир: эмоциональный, заботливый, интуитивный.
Демоны: перепады настроения, зависимость, манипулятивность.
Лев
Внутренний мир: уверенный, харизматичный, щедрый.
Демоны: эгоизм, высокомерие, драматичность.
Дева
Внутренний мир: практичная, организованная, трудолюбивая.
Демоны: перфекционизм, критичность, беспокойство.
Фото: pixabay
Весы
Внутренний мир: обаятельные, дипломатичные, справедливые.
Демоны: нерешительность, зависимость от внешнего одобрения, пассивно-агрессивное поведение.
Скорпион
Внутренний мир: интенсивный, страстный, загадочный.
Демоны: ревность, собственничество, мстительность.
Стрелец
Внутренний мир: оптимистичный, предприимчивый, свободолюбивый.
Демоны: безответственность, бестактность, склонность к азартным играм.
Козерог
Внутренний мир: амбициозный, дисциплинированный, надежный.
Демоны: холодность, отстраненность, пессимизм.
Фото: pixabay
Водолей
Внутренний мир: независимый, эксцентричный, интеллектуальный.
Демоны: одиночество, отстраненность, бунтарство.
Рыбы
Внутренний мир: интуитивный, творческий, сострадательный.
Демоны: эскапизм, зависимость, самопожертвование. Об этом пишет Telegram-канал "Знаки зодиака".
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