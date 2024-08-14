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Сильные и слабые стороны знаков зодиака выяснили астрологи

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:20 Фото: pixabay
Стали известны внутренний мир знаков зодиака и их демоны, сообщает Zakon.kz.

Овен

Внутренний мир: страстный, импульсивный, амбициозный.

Демоны: гнев, нетерпение, эгоизм.

Телец

Внутренний мир: стабильный, практичный, чувственный.

Демоны: упрямство, собственничество, лень.

Близнецы

Внутренний мир: общительный, интеллектуальный, непостоянный.

Демоны: поверхностность, двуличность, нервозность.

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:20

Фото: pixabay

Рак

Внутренний мир: эмоциональный, заботливый, интуитивный.

Демоны: перепады настроения, зависимость, манипулятивность.

Лев

Внутренний мир: уверенный, харизматичный, щедрый.

Демоны: эгоизм, высокомерие, драматичность.

Дева

Внутренний мир: практичная, организованная, трудолюбивая.

Демоны: перфекционизм, критичность, беспокойство.

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:20

Фото: pixabay

Весы

Внутренний мир: обаятельные, дипломатичные, справедливые.

Демоны: нерешительность, зависимость от внешнего одобрения, пассивно-агрессивное поведение.

Скорпион

Внутренний мир: интенсивный, страстный, загадочный.

Демоны: ревность, собственничество, мстительность.

Стрелец

Внутренний мир: оптимистичный, предприимчивый, свободолюбивый.

Демоны: безответственность, бестактность, склонность к азартным играм.

Козерог

Внутренний мир: амбициозный, дисциплинированный, надежный.

Демоны: холодность, отстраненность, пессимизм.

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:20

Фото: pixabay

Водолей

Внутренний мир: независимый, эксцентричный, интеллектуальный.

Демоны: одиночество, отстраненность, бунтарство.

Рыбы

Внутренний мир: интуитивный, творческий, сострадательный.

Демоны: эскапизм, зависимость, самопожертвование. Об этом пишет Telegram-канал "Знаки зодиака".

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