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Влияние Венеры: мужчины каких знаков зодиака чаще всего выбирают брюнеток

Кто из знаков зодиака предпочитает брюнеток, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 03:11 Фото: pixabay
Влияние астрологии на предпочтения и вкусы часто проявляется в самых неожиданных аспектах. Одним из них является выбор партнеров и предпочтения в их внешности. Астрологи рассказали мужчины каких знаков зодиака предпочитают брюнеток, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов Rsute.ru, мужские предпочтения в женской внешности формируются в значительной степени положением Венеры в их натальной карте, которая отвечает за образ идеальной женщины. Интересно, что Венера никогда не удаляется от Солнца более чем на два знака, что позволяет достаточно точно предсказать предпочтения мужчин в женской внешности.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы любят контрастные внешности. Их Венера может находиться в Скорпионе, Стрельце или Козероге, и они предпочитают женщин с темными волосами. Для них важен акцент на контрастах, что делает шатенок и брюнеток их фаворитами.

Овен

Мужчины-Овны ценят темперамент и страстные натуры. Брюнетки с яркой внешностью привлекают их своей загадочностью и энергией, будоражащей чувства.

Телец

Представители этого знака любят женщин с аристократическими чертами и некой высокомерностью во взгляде. Брюнетки со смуглой кожей и выразительными формами соответствуют их представлению о женской красоте.

Лев

Львы предпочитают длинноволосых женщин с натуральным оттенком волос. Для них важна женственность и естественность, поэтому они склоняются к шатенкам с каштановыми волосами, напоминающими цвета заката.

Ранее известный астролог Тамара Глоба рассказала какие перемены ждут в августе 2024 года представителей всех знаков зодиака.

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