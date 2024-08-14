Диетический гороскоп для представителей всех знаков зодиака
Овен
Астрологи портала Астрору советуют Овнам исключить из рациона животные жиры. Не стоит возбуждать "огненную" нервную систему с помощью ежедневных кофепитий. Пейте чай. Избегайте консервов и всего соленого.
Чтобы было легче, жуйте как японцы: каждый кусочек по 30-40 раз.
Телец
У Тельцов всегда хороший аппетит. Но вам нужно учиться тщательно пережевывать пищу. Полезны овощи: морковь, шпинат, лук, морковь, капуста, огурцы.
Ограничьте себя в сладостях.
Близнецы
Еда Близнецов должна быть калорийной. Но сахар не ваш продукт. Постарайтесь даже чай пить без сахара. Забудьте также о печеном и алкоголе. От хлеба не пополнеете.
А уж рисовая и гречневая каши что называется на роду написаны.
Рак
Если произошел стресс, не вздумайте его "заедать". Есть надо понемногу и часто.
Лучшие продукты для Раков – злаки, рыба, молоко. Но их нельзя смешивать. Зато крупяные супы, белое мясо на пару и постная рыба – ваши продукты.
Лев
Резко ограничьтесь в мясе и алкоголе. Только в особом случае можно позволить себе выпить рюмочку. Как ни одному знаку, Львам нужны белки: молоко, яйца, бобовые.
Употребляйте меньше соли. Именно в соли и в мясе все "львиные" болезни! Белый хлеб и леденцы резко поднимают уровень сахара в крови.
Дева
Девам хорошо подходит растительная пища. Неплохо время от времени подкреплять себя макаронными изделиями и травами.
Берегитесь копченостей.
Весы
Раз в неделю устраивайте разгрузочный день: творожный, фруктовый, салатный, кефирный и др. Запивайте еду зеленым чаем. Чай помогает очищать организм и выводит шлаки.
Скорпион
Скорпионам полезна дичь. А тонус поддержат шалфей, пряности, корица.
Ешьте побольше чеснока и злаков. Каждый день выпивайте не менее 2 литров воды.
Стрелец
Исключите из меню копчености, соусы, приправы, соль и сахар. А вот зелень ешьте как можно больше. Основа вашего здоровья – молоко, свежие овощи и фрукты.
Старайтесь употреблять только вареную пищу, но не жареную.
Козерог
Меню Козерогов должно состоять из кисломолочных напитков, мяса, макаронных изделий, свежих и вареных овощей. Во все сезоны года на столе непременно должны быть петрушка и сельдерей.
Приправляйте салаты оливковым маслом, тогда у вас будет полезный обед.
Водолей
Немедленно откажитесь от пирожных и консервов. Водолеям необходимо "очистить" организм и перейти на овощи и фрукты. По вечерам нельзя есть и крошки хлеба. Мясо – только белое, рыбу запеченную. Вместо сливочного масла — растительное. Вместо сахара – мед. Зато эти продукты потребляте неограниченно: молоко, кефир, рис, макароны.
Рыбы
Забудьте о жареном и подливах, соусах и жирах. Рыбам полезны зерновые. Побольше продуктов, богатых железом и фосфатами: виноград, яблоки, орехи, гранаты.
Не ешьте после 18.00 часов: все, что вы поглощаете позже этого времени, идет вам во вред.
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